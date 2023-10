Im Talk "maischberger" spricht Sandra Maischberger heute mit ihren Gästen auch über den Krieg im Nahen Osten. Alle Infos zur Sendung gibt's hier.

Sandra Maischberger begrüßt in der ARD zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's am Mittwoch, 18. Oktober, an dem ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni.

Das sind die Gäste heute am Mittwoch bei Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt heute diese Gäste in ihrer Sendung:

Gregor Gysi (Die Linke, Bundestagsabgeordneter)

Marieluise Beck (B90/Grüne, ehemalige Außenpolitikerin)

Otto Schily (SPD, Bundesinnenminister a.D.)

Wolfgang Bosbach (CDU, Ex-Politiker und Autor)

Kristina Dunz (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

Khesrau Behroz (Podcaster)

Das ist das Thema heute bei Maischberger

Krieg im Nahen Osten: Bundeskanzler Scholz reist nach den Angriffen der Hamas nach Tel Aviv. Wie kann Deutschland Israel unterstützen? Lässt sich eine humanitäre Katastrophe in Gaza noch verhindern? Darüber diskutieren der ehemalige Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken und Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi und die Gründerin des Zentrum Liberale Moderne Marieluise Beck (B‘90/Grüne).

Er prägte die Bundespolitik über Jahrzehnte, zunächst als Verteidiger von RAF-Mitgliedern, dann als Grünen- und später als SPD-Politiker. Als Minister gestaltete er Deutschlands Innenpolitik in der Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Was sind seine Antworten auf Krieg und Migration? Wie blickt er auf die Politik der Ampelregierung? Im Studio der frühere Bundesinnenminister Otto Schily (SPD).

Es erklären, kommentieren und diskutieren der ehemalige CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, die stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Kristina Dunz und der Journalist und Podcaster Khesrau Behroz.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Laut buisness insider vom 18. September 2023 erhält Sandra Maischberger pro Jahr 795.000 Euro - allein fürs Moderieren.