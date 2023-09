Im ARD-Talk "maischberger" spricht Sandra Maischberger mit ihren Gästen heute über Baubranche und Wohnungsmarkt . Hier gibt's alle Infos.

Sandra Maischberger begrüßt in der ARD zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's am Mittwoch, 27. September, an dem ARD-Sendeplatz um 22.45 Uhr. Direkt im Anschluss an die Übertragung des DFB-Pokalspiels Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig. In der Halbzeitpause kommen diesmal die Tagesthemen. Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga übernimmt Ende des Jahres den Sendeplatz am Sonntagabend von Anne Will. Will möchte sich neuen Projekten widmen.

Das sind die Gäste heute am Mittwoch bei Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt heute diese Gäste in ihrer Sendung:

Klara Geywitz, SPD (Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)

Thomas Heilmann, CDU (Bundestagsabgeordneter)

Christopher Clark (Historiker)

Constantin Schreiber (Journalist und Moderator)

Dagmar Rosenfeld (Welt am Sonntag)

Gregor Peter Schmitz (Der Stern)

Das ist das Thema heute bei Maischberger

Zu wenig, zu teuer, zu langsam – die Ampel schafft ihre Ziele beim Wohnungsbau nicht. Wie können Baubranche und Wohnungsmarkt wieder in Schwung gebracht werden? Wem helfen die auf dem Wohnungsbaugipfel vereinbarten Maßnahmen? Darüber diskutieren Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und der Bundestagsabgeordnete und Unternehmer Thomas Heilmann (CDU).

Er ist einer der renommiertesten Historiker unserer Zeit. Was denkt er über den Krieg gegen die Ukraine und die besondere Beziehung Deutschlands zu Russland? Im Studio der Bestsellerautor und Fernsehmoderator Christopher Clark.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag, Dagmar Rosenfeld und der Chefredakteur des Stern Gregor Peter Schmitz.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Laut buisness insider vom 18. September 2023 erhält Sandra Maischberger pro Jahr 795.000 Euro - allein fürs Moderieren.