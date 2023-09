Im ARD-Talk "maischberger" diskutieren Sandra Maischberger und Gäste heute am Dienstag über diese Themen im Ersten. Hier gibt's alle Infos.

Sandra Maischberger begrüßt in der ARD zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's am Dienstag, 26. September, an dem gewohnten ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen. Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga übernimmt Ende des Jahres den Sendeplatz am Sonntagabend von Anne Will. Will möchte sich neuen Projekten widmen.

Caren Miosga ist dienstälteste Tagesthemen-Moderatorin

Caren Miosga ist seit September 2022 die dienstälteste Moderatorin in der Geschichte der "Tagesthemen". Damit übertraf sie den Moderatoren Ulrich Wickert, der mit ihr 15 Jahre und zwei Monate lang die Sendung moderiert hatte.

2017 erhielt die 54-Jährige mit ihren Kollegen Peter Kloeppel und Marietta Slomka die Goldene Kamera in der Kategorie "beste Information" für die drei Sendungen "Tagesthemen", "heute-journal" und "RTL Aktuell". 2021 wurde sie mit dem Grimme-Preis als "Besondere Ehrung" des deutschen Volkshochschul-Verbandes ausgezeichnet. Miosga ist mit einem Pathologen verheiratet und hat zwei Töchter.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.

Auch interessant für dich: TV heute Abend

Das waren die Gäste Sonntag bei Anne Will

Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Laut buisness insider vom 18. September 2023 erhält Sandra Maischberger pro Jahr 795.000 Euro - allein fürs Moderieren.

Das ist das Thema heute bei Maischberger

„Die ukrainische Armee meldet Erfolge an der Südfront und auf der Krim. Können weitere Waffenlieferungen der Ukraine zum Sieg verhelfen oder sollte Deutschland stattdessen auf Verhandlungen mit Russland setzen? Darüber diskutieren die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Sozialpsychologe und Autor Harald Welzer.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag) von der FDP

2015 begrüßte er jeden neuankommenden Asylbewerber mit Handschlag – heute warnt er vor der Überlastung der Kommunen. Droht die Stimmung in der Gesellschaft zu kippen? Was muss die Politik jetzt tun? Im Gespräch der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd Richard Arnold (CDU).

Das sind die Gäste heute am Dienstag bei Maischberger

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Spitzenkoch und TV-Moderator Christian Rach, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Julie Kurz und der Chefredakteur von „The Pioneer“ Michael Bröcker.