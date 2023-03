Bei Maischberger heute am 1. März hat die Moderatorin fünf Gäste im Studio. Es geht unter anderem um die Lehren aus der Corona-Pandemie.

Maischberger heute am 1. März 2023: Das sind die Gäste

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister

Cate Blanchett, Schauspielerin

Amelie Fried (Autorin)

Kristina Dunz (Journalistin, RND)

Jan Philipp Burgard (Journalist, Welt)

Das sind die Themen heute bei Maischberger im Ersten

Am 1. März enden fast alle bundesweit geltenden Coronamaßnahmen. Ist die Pandemie nach drei Jahren vorbei? Wie ist Deutschland durch die Krise gekommen? Was haben wir für zukünftige Pandemien gelernt? Diese Fragen stellt Sandra Maischberger an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Sie war die Elbenfürstin Galadriel, sie war Bob Dylan, sie war Königin Elisabeth – nun ist sie Lydia Tár. Für ihre Darstellung der mächtigen und umstrittenen Dirigentin gilt sie als Favoritin für einen Oscar. Über die Rolle von Frauen im Filmbusiness und der Gesellschaft sowie über ihr Engagement für Flüchtlinge spricht Hollywoodstar Cate Blanchett mit Maischberger

maischberger: Uhrzeit und Mediathek heute

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch in der Das Erste-Mediathek verfügbar.

Maischberger als Wiederholung im TV sehen

Do., 02.03.23, 3:20 Uhr, Das Erste

Do., 02.03.23, 20:15 Uhr, tagesschau24

Fr., 03.03.23, 00:40 Uhr, 3sat

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.