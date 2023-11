Bei "maischberger" fragt Sandra Maischberger heute: Wie groß ist der Vertrauensverlust der Bürger in die Politik? Alle Infos zur Sendung gibt es hier.

Sandra Maischberger ist heute wieder auf Sendung. Sie begrüßt zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste bei "maischberger" sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's heute am Dienstag, 28. November, auf dem ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen.

Das sind die Gäste heute am Dienstag bei Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt heute am Dienstag diese Gäste in ihrer Sendung:

Joachim Gauck (Altbundespräsident)

Oskar Lafontaine (ehem. SPD- und Linken-Parteichef)

Heinz Rudolf Kunze (Rocksänger und Liedermacher)

Ulrike Herrmann (taz)

Nikolaus Blome (RTL/n-tv)

Das ist das Thema heute bei Maischberger

Das Haushaltsdebakel wird zur Zerreißprobe für die Ampel: Wie groß ist der Vertrauensverlust der Bürger in die Politik? Welche Auswirkungen haben die Kriege in Nahost und der Ukraine auf unsere Gesellschaft? Braucht es einen Kurswechsel in der deutschen Migrationspolitik? Im Gespräch Bundespräsident a.D. Joachim Gauck.

Ministerpräsident, Finanzminister, zwei Mal Parteivorsitzender: Er prägte die Politik der Bundesrepublik. Wie er auf die aktuelle Haushaltskrise blickt, welche Erfolgschancen die neue Partei seiner Frau Sahra Wagenknecht hat und warum er sich nach 24 Jahren mit Gerhard Schröder versöhnte – im Studio der ehemalige SPD- und Linken-Parteichef Oskar Lafontaine.

"maischberger" heute mit diesen Gästen im Ersten

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Rocksänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze, die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann und der Leiter des Politikressorts von RTL/n-tv Nikolaus Blome.

Maischberger im Ersten und in der Mediathek

TV-Wiederholungen der Sendung "maischberger" von heute um 22.50 Uhr auch an zu diesem Zeitpunkt:

29.11.2023 | 01.50Uhr | DasErste

29.11.2023 | 20.15Uhr | tagesschau24

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Laut buisness insider vom 18. September 2023 erhält Sandra Maischberger pro Jahr 795.000 Euro - allein fürs Moderieren.