Maybrit Illner und Gäste sprechen heute am Donnerstag im ZDF über das Thema Klimaschutz. Mit dabei: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Maybrit Illner heute: Das sind die Gäste am 27.4.23

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt

Carla Rochel, Sprecherin „Letzte Generation“

Karen Pittel, Wirtschaftswissenschaftlerin

Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur "Die Welt" Auch interessant für dich: Polit-Talk im ZDF

Maybrit Illner: Das ist das Thema heute am 27. April

Maybrit Illner und Gäste sprechen heute über ein Thema, das in den vergangenen Monaten die Menschen massiv bewegt: den Klimasschutz. Hier alle Infos zu Gäste und Thema bei Maybrit Illner am 27. April.

Junge Leute kleben sich für den Klimaschutz auf Straßen – manche Politiker halten das schon für eine Form von Terrorismus. Ob es eine gute Methode ist, Menschen für die Anliegen der Klimabewegung zu gewinnen, ist zumindest fraglich. Denn viele Leute sind mit dem Klimaschutz mittlerweile überfordert.

Jedenfalls so, wie ihn die Ampel plant, zum Beispiel beim Heiz-Gesetz vom grünen Wirtschaftsminister Habeck: Verbote, Fristen, Verordnungen – Kosten und Machbarkeit ungeklärt. Nicht nur die Opposition sieht das so, auch die FDP kritisiert den Gesetzentwurf der eigenen Regierung.

Scheitert die Ampel am Klimaschutz? Ist das, was sie plant, zu viel, zu wenig oder einfach nur schlecht durchdacht? Braucht es für einen besseren Klimaschutz Protest, wie den der „Letzten Generation“?

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

Maybrit Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa".

1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich Maybrit Illner auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" mit dem Thema "Protest, Verbote, Bürger-Frust – scheitert die Ampel am Klimaschutz?“ läuft heute am Donnerstag, 27. April 2023, um 22:15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Im Anschluss talkt ab 23.15 Uhr MarkusLanz.