Sie lernten sich bei "Let´s Dance" kennen und lieben. Nun haben der Sänger Luca Hänni und die Profitänzerin Christina Luft geheiratet.

Nach drei Jahren Beziehung heiraten Christina Luft und Luca Hänni

Weiße Blumen, er im beigen Anzug, sie in einem weißen, bodenlangen Brautkleid mit Blumenspitze und langer Schleppe: DSDS-Gewinner Luca Hänni (28) und Profitänzerin Christina Luft (33) haben nach drei Jahren Beziehung geheiratet. Fotos der Feier posteten "Mrs. und Mr. Hänni" am Donnerstag auf Instagram. Darauf zu sehen: Eine schöne Festtafel im Freien mit Blick auf die italienische Hügellandschaft und ein zu Tränen gerührter Luca Hänni.

Luca Hänni und Christina Luft lernten sich bei "Let´s Dance" kennen und lieben

Der 28-jährige Schweizer gewann 2012 die neunte Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Dass er auch tanzen kann, bewies er 2020, als er zusammen mit Profitänzerin Christina Luft an der 13. Staffel "Let´s Dance" teilnahm. Das Tanzpaar wurde Dritter. Doch nicht nur auf dem Tanzparkett stimmte die Chemie zwischen den beiden. Luca Hänni und Christina Luft wurden ein Paar. Im Januar 2022 verlobten sie sich, nun im August 2023 folgte die Heirat.

Zahlreiche Glückwünsche von "Let´s Dance"-Kollegen

Mit dabei war unter anderem Lufts Tanzkollegin bei "Let´s Dance", Kathrin Menzinger. "Es war so eine unfassbar schöne Hochzeit (Ich weiß nicht wann ich das letzte Mal so viel geweint habe) Ich wünsche euch von Herzen alles Glück der Welt. Love you", schrieb die 34-Jährige auf Instagram.

Glückwünsche gab es auch von den "Let´s Dance"-Juroren Joachim Llambi und Motsi Mabuse sowie Profitänzerin und "Let´s Dance"-Kollegin Ekaterina Leonova. "Großartig, ich freue mich sehr für euch und wünsche euch alles Glück dieser Welt", schrieb Llambi auf Instagram. Leonova kommentierte: "Herzliche Glückwünsche auch von mir. Ihr seht so glücklich aus und ich wünsche euch, dass ihr so glücklich eure gemeinsame Zukunft immer bleibt."