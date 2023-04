"London has fallen" heißt der Film, den RTL heute um 20.15 Uhr in direkter Konkurrenz zum Tatort sendet. Lohnt sich die Terroristen-Action mit Gerald Butler? Hier Handlung und Kritik.

In "London has fallen" räumt Gerald Butler als Leibwächter des US-Präsidenten einmal mehr mit Terroristen auf. Schauplatz des Films aus dem Jahr 2016 ist London. Lohnt sich das Einschalten heute am Sonntag um 20.15 Uhr bei RTL? Für Action-Fans durchaus. Hier Handlung und Kritik.

Handlung: Darum geht es in "London has fallen" heute bei RTL

Drei Jahre vor "London has fallen" zerlegten Terroristen in Antoine Fuquas „Olympus Has Fallen“ das Weiße Haus. In diesem Film nun bringt das gleiche Produzenteam eine durchaus sehenswerte, aber brachiale Neuauflage des Terrordramas in die Kinos. In dem atemlosen Actionknaller ist der Kampfplatz in die britische Hauptstadt verlegt worden, die Hauptdarsteller sind die gleichen geblieben, und auch diesmal dröhnt es wieder reichlich patriotisch von der Leinwand.

Morgan Freeman ist jetzt Vizepräsident, einen so coolen Burschen wird es in dem Amt wohl nie mehr wieder geben. Als der englische Premierminister unerwartet stirbt, treffen sich in London die Staatschefs der Welt. Es kommt zum tödlichen Szenario, als hunderte Terroristen ein höllisches Inferno entfesseln.

Fünf Staatschefs kommen ums Leben, Gerald Butler alias Mike Benning kämpft mit seinem Präsidenten im Schlepptau gegen eine schier unbesiegbare Übermacht. Etwas mulmig wird es dem Zuschauer schon, wenn permanent Autos explodieren und Passanten umherfliegen.

Wie gut ist "London has fallen"?

Der Film in der Regie von Babak Najafi lässt tatsächlich auch subversive Untertöne zu, prangert die glänzenden Geschäfte westlicher Waffenexporteure an und verzichtet auf reine Schwarz-Weiß-Malerei. Allerdings spielt Gerard Butler erneut den bulligen Leibwächter Mike Benning, der seinen eher feingeistigen Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) auf Schritt und Tritt begleitet. Butler, der kantige Schotte, dominiert fast jede Einstellung mit fulminanter körperlicher Präsenz, am Ende steht der bissige Leibwächter jedoch lammfromm und sichtlich erschöpft an der Wiege seiner neugeborenen Tochter.

Lohnt sich das Einschalten bei RTL heute um 20.15 Uhr?

Für Action-Fans auf jeden Fall. Hier die Kritiken.

"Regisseur Babak Najafi variiert das Originalthema von „Olympus Has Fallen“ in seinem krachenden Action-Sequel „London Has Fallen“ zwar nur leicht, aber sorgt mit seinen sinnvollen Veränderungen dennoch für einen besseren Film." filmstarts

""London has fallen" hat alle guten Sachen am Vorgänger beibehalten (knallharte Action, kompromisslose Figuren und ein paar gute One-Liner) und dessen Schwächen (ausufernder Patriotismus, schmalzige Szenen und ein löcheriger Plot) zwar keineswegs beseitigt, aber zumindest abgeschwächt. Damit ist der Film eine der wenigen Fortsetzungen, die ihre Aufgabe gut gemacht haben." moviebreak