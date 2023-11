Das Finale der "League of Legends"-Weltmeisterschaft 2023 steht an. Am Sonntag, 19. November 2023, trifft der Rekordweltmeister "T1" auf Underdog Weibo Gaming.

Die Weltmeisterschaft des Computerspiels "League of Legends" (kurz LoL) ist seit mehreren Wochen in vollem Gang. Am Sonntag, den 19. November steht nun das Finale an. Alle Informationen zu dem E-Sports-Event:

Wann findet das Finale der "League of Legends"-Weltmeisterschaft 2023 statt?

Das Finale der LoL-Weltmeisterschaft findet am Sonntag, den 19. November statt. Um 9:00 Uhr deutscher Zeit beginnt das erste Spiel der "Best-of-Five-Serie" (Wer drei aus fünf Spielen gewinnt ist Weltmeister).

Wo wird das Finale der "League of Legends"-Weltmeisterschaft 2023 ausgetragen?

Das große Finale der LoL-Weltmeisterschaft findet im Sky Dome in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, statt.

Wer spielt im Finale gegeneinander?

Um die begehrte Trophäe, den "Summoners Cup" (Pokal der Beschwörer) kämpfen die beiden Teams "T1" und "Weibo Gaming":

Auch interessant für dich: So läuft der Verkauf ab

Ab morgen gibt es Tickets für die Fußball-EM 2023 in Deutschland

Rekordweltmeister "T1" greift nach dem vierten WM-Sieg

Als einziges noch verbleibendes koreanisches Heimteam will der dreifache Rekordweltmeister "T1" sich den Weltmeistertitel holen. Das Team um Midlaner Lee "Faker" Sang-Hyeok, der in Lol-E-Sports eine Legende ist, stand schon letztes Jahr im Finale. 2022 musste sich "T1" jedoch mit 2:3 knapp dem Team "DRX" geschlagen geben. Im Halbfinale dieser WM besiegte "T1" jedoch das chinesische Team "JDG", das dieses Jahr bis dahin noch kein wichtiges Spiel verloren hatte und auf dem besten Weg war mit der "Golden Road" (jeden möglichen Titel holen), E-Sports-Geschichte zu schreiben. Doch "T1" gewann das Halbfinale mit 3:1 und räumte jeden Zweifel aus, dass das Team ins Finale gehört.

Aufstellung Team "T1":

Toplane: "Zeus" Woo-je Choi

Jungle: "Oner" Hyeon-joon Moon

Midlane: "Faker" Sang-hyeok Lee

Botlane: "Gumayusi" Min-hyeong Lee

Support: "Keria" Min-seok Ryu

Underdog "Weibo Gaming" greift nach der Sensation

"Weibo Gaming" hingegen, der Viertplatzierte aus China, schaffte es recht unerwartet in das Finale. Doch mit Toplaner "TheShy" (2018) und Support "Crisp" (2019) sind in dem Team auch zwei Spieler, die schon einmal "League of Legends"-Weltmeister wurden. Doch "T1" hat in Weltmeisterschaften noch nie eine Best-of-Five-Serie gegen einen Kontrahenten aus China verloren. Ob Team "Weibo Gaming", um den erfahrenen Midlaner "Xiaohu", dem gewachsen ist, zeigt sich am Sonntag um 9:00 Uhr deutscher Zeit.

Aufstellung Team "Weibo Gaming":

Toplane: "TheShy" Kang Seung-lok

Jungle: "Weiwei" Wei Bo-Han

Midlane: "Xiaohu" Li Yuan-Hao

Botlane: "Light" Wang Guang-Yu

Support: "Crisp" Liu Qing-Song

Wo wird das Finale der "League of Legends"-Weltmeisterschaft 2023 übertragen?

Das Finale der Weltmeisterschaft des Computerspiels "League of Legends" wird natürlich auch im Internet live übertragen. Auf dem Twitch-Kanal von Riot Games und auf dem Youtube-Kanal LoL Esports kann jeder das Finale kostenfrei und live auf Englisch anschauen. Auf Deutsch kann das Finale live auf dem Youtube-Kanal Summoner's Inn verfolgt werden.

Was passiert bei der Opening Ceremony?

Vor die Spieler jedoch auf der Summoners Rift (Der Kluft der Beschwörer) aufeinander treffen, wird es, wie bei großen Sport-Events üblich, eine Opening Ceremony (Eröffnungs-Zeremonie) geben. Dabei wollen Riot und LoL Esports "eine beeindruckende Show mit musikalischen Künstlern und herausragenden Auftritten auf die Beine stellen, um den Mythos des modernen "League of Legends"-Spielers zum Leben zu erwecken", wie es seitens Riot Games heißt. Dabei wird erst Riots neue virtuelle Pop-Gruppe "HEARTSTEEL" mit der ersten Single der Gruppe namens "PARANOIA" auf der Bühne auftreten. Danach wird die K-Pop-Sensation "NewJeans" auf der Bühne des WM-Finales zu sehen sein. Mit dem Song "GODS" hat "NewJeans" bereits die Hymne zur LoL-Weltmeisterschaft geliefert. Diesen Hit wird die Band mit eigener Choreografie auf der Bühne performen. Laut Riot Games werden während des Auftritts "Elemente des Musikvideos zum Leben erweckt, die von jeder Menge praktischer und technischer Effekte untermalt werden."

Was ist League of Legends?

League of Legends ist ein von Riot Games entwickeltes und betriebenes Multiplayer-Online-Battle-Arena-Computerspiel (MOBA), Es wurde am 27. Oktober 2009 als Free-to-Play-Spiel, also ohne dass man dafür zahlen muss, veröffentlicht. Teils spielen monatlich über 140 Millionen Spieler "League of Legends".

Das Spielprinzip

In League of Legends treten zwei Teams gegeneinander an, die je aus fünf Spielern bestehen. Jeder Spieler steuert dabei eine Spielfigur, einen sogenannten Champion aus der Vogelperspektive über das Spielfeld (die "Summoners Rift"). Diesen Champion, der individuellen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen hat, wählt jeder Spieler vor dem Spiel aus. Insgesamt gibt es über 160 Champions. Innerhalb eines etwa 20 bis 50 Minuten lang dauernden Spiels gewinnen die Champions, durch das Töten von Vasallen, Monstern, gegnerischen Champions und das Zerstören von gegnerischen Türmen, immer mehr an Stärke und Ausrüstung dazu. Ziel des Spiels ist es, die gegnerischen Basis, den sogenannten "Nexus" zu zerstören, bevor der Gegner den eigenen Nexus zerstört.