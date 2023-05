Nach fünf Jahren ist Schluss. Die ARD stellt ihr Vormittagsformat „Live nach Neun“ ein. Das sind die Gründe für das Aus.

Das Vormittagsformat „Live nach Neun“ wird bis Ende 2023 im Ersten weitergehen. Danach wird die Sendung nicht fortgeführt werden. Das hat die Videoprogrammkonferenz am vergangenen Dienstag auf ihrer Sitzung beschlossen.

„‘Live nach Neun‘ hat fünf Jahre lang mit einem Mix aus Gesprächen, emotionalen Themen, Service und Nachrichten die Stunde wochentags ab neun Uhr morgens im Ersten geprägt", sagen Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin, und Oliver Köhr, ARD-Chefredakteur. "Die ARD befindet sich mitten in einer Neustrukturierungsphase, die nicht ohne Einsparungen im linearen Programmbudget auskommt, um die notwendigen Umschichtungen in die ARD Mediathek zu ermöglichen. Deshalb können wir uns leider nicht mehr alles in vollem Umfang leisten, was wir derzeit im Ersten anbieten, und müssen ab dem kommenden Jahr schweren Herzens ein beliebtes tägliches Programm einstellen.“

Fokus auf die ARD Mediathek

„Gefallen hat mir in der Sendung der Blick auf die Menschen in allen Regionen des Landes, West und Ost, Nord und Süd. ‘Live nach Neun‘ hat Menschen abgebildet, wie sie sind und das Leben wie es ist", sagt Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung. "Ich bedaure sehr, dass wir dieses Fernsehkapitel jetzt schließen. Gleichzeitig sehe ich, dass wir unsere Kraft noch stärker auf die Mediathek richten müssen.“

Was ab 2024 auf dem Sendeplatz um 9 Uhr im Ersten stattfinden soll, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Das sind die Moderatoren von Live nach Neun im Ersten

Die erste Folge von „Live nach Neun“ wurde am 14. Mai 2018 ausgestrahlt. Die Sendung wird vom WDR verantwortet. Für die ARD-Sendung sind verschiedene Moderatoren im Einsatz.

