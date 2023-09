Es ist das Liebesthema der vergangenen Wochen in den USA: Sind Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce ein Paar? Es gibt neue Hinweise.

Denn beim NFL-Spiel Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears am Sonntag gab es auf den Rängen einen ganz besonderen Gast: Auf der Tribüne saß Taylor Swift (33) und jubelte den Kansas City Chiefs zu. Eigentlich ist Swift bekennender Fan der Philadelphia Eagles. Der Grund dass sie sich im Arrowhead Stadium der Chief blicken ließ, ist also nicht unbedingt sportlicher Natur.

Taylor Swift und Travis Kelce - Die Highschool-Romanze der Superstars

Allerdings war der Grund sehr wohl auf dem Feld vertreten. Es handelt sich um den Tight End der Kansas City Chiefs Travis Kelce (33). Schon seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, ob die beiden ein Paar sind. Angefangen hat alles, als Kelce ein Konzert von Taylor Swift besuchte, um ihr seine Telefonnummer auf einem Freundschaftsarmbändchen zu geben. Allerdings klappte das nicht, da Swift vor oder nach ihren Konzerten mit niemandem spricht - um ihre Stimme zu schonen. Dazu sagte Kelce in seinem Podcast: "Ich war etwas enttäuscht, dass sie weder vor noch nach ihren Auftritten mit den Leuten spricht, weil sie ihre Stimme für die 44 Lieder schonen muss, die sie singt". Dennoch bekam die 33-Jährige Wind von dem Versuch und war wohl recht angetan davon. Wie US-Medien berichteten, chatteten die beiden nach dem Konzert miteinander und trafen sie sich sogar mehrmals in New York.

Vor dem NFL-Spiel am Sonntag hatte Kelce dann angedeutet, dass die Pop-Ikone auftauchen könnte: "Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr beim Rocken des Arrowhead Stadiums zugeschaut habe und sie jetzt kommen und mir dabei zusehen sollte", sagte er dem US-amerikanischer Fernsehsender ESPN. Und tatsächlich: Pünktlich zum Kickoff saß Taylor Swift in der VIP-Loge des Arrowhead Stadiums.

Taylor Swift schaut Chiefs Spiel zusammen mit Travis Mutter an

Dabei gab es jedoch noch eine Überraschung: Offensichtlich geht die Beziehung zwischen Swift und Kelce schon soweit, dass er sie seiner Mutter vorgestellt hat. Denn die saß neben der 33-jährigen Sängerin in der Loge.

Zusammen sahen die Beiden dann ein NFL-Spiel, bei dem die Chiefs den Bears klar überlegen waren. Als Travis Kelve dann selbst noch einen Touchdown machte, hielt die 33-Jährige nichts mehr auf ihrem Sitz.

Kelces Bruder: Gerüchte stimmen zu 100 Prozent

Nach dem Spiel wurden Travis und Taylor dann auch noch dabei gesehen, wie sie zusammen das Stadion verliesen.

Der erste öffentliche Kuss der beiden scheint mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Denn andere NFl-Spieler bestätigten die Liebesgerüchte um die Pop-Ikone und den NFL-Star schon längst. Jason Kelce, der älterer Bruder von Travis sagte bereits, dass die Gerüchte zu "100 Prozent stimmen" würden. Und auch Chiefs-Quaterback Patrick Mahomes war es sehr wichtig seinen Kumpel Travis beim Spiel gegen die Bears in Szene zu setzen. "Ich habe gehört, dass sie da ist", sagte Mahomes nach dem Spiel bei Fox Sports zum Touchdown von Travis Kelce. "Ich spürte ein bisschen Druck und wusste, dass ich den Ball zu Trav bringen musste."