Nach 18 Jahren ist alles aus: Kevin Costner und seine Ehefrau Christine Baumgartner wollen sich scheiden lassen.

Dass Costner und Baumgartner künftig getrennte Wege gehen wollen, bestätigte ein Sprecher des Schauspielers gegenüber der US-Seite TMZ. Als Grund für die Scheidung soll Baumgartner "unüberbrückbare Differenzen" angegeben haben. Der Hollywood-Schauspieler bedauere die Situation. Es tue ihm leid, dass die Umstände, die zur Einreichung der Scheidung geführt haben, außerhalb seines Einflussbereichs lägen. "Wir bitten darum, dass die Privatsphäre von ihm, Christine und ihren Kinder in dieser schwierigen Zeit respektiert wird", ergänzte der Sprecher des Schauspielers. Laut TMZ sollen beide das gemeinsame Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder Cayden, Hayes und Grace eingefordert haben.

Der Schauspieler und die Modedesignerin hatten 2004 in Aspen, Colorado, geheiratet. Für Costner war es die zweite Ehe. Zuvor war er 16 Jahre lang mit seiner Jugendliebe Cindy Silva verheiratet gewesen. Ihre Ehe wurde 1994 geschieden. Auch diese beiden haben drei gemeinsame Kinder, Annie, Lily und Joe. Außerdem hat der Hollywood-Schauspieler aus einer kurzen Affäre mit der Millionenerbin Bridget Rooney einen Sohn, Liam.

Kevin Costner feierte seine größten Erfolge in den neunziger Jahren

Seinen internationalen Durchbruch als Schauspieler feierte Costner 1987 mit dem Film "The Untouchables - Die Unbestechlichen" mit Sean Connery als ehrlichem Polizisten und Robert De Niro als Al Capone. Costner spielt darin dessen Gegenspieler Eliot Ness. Weitere erfolgreiche Filme folgten, so dass Costner bis Mitte der 1990er Jahre zu den gefragtesten Hollywood-Stars zählte. In dieser Zeit feierte er auch seinen größten Erfolg mit dem Western-Epos "Der mit dem Wolf tanzt", in dem er nicht nur sein Regiedebüt gab, sondern den er auch produzierte und die Hauptrolle übernahm. Entgegen der Erwartungen der Fachwelt wurde der mehr als dreistündige Film ein internationaler Kinoerfolg. Er bekam sieben Oscars, unter anderem für Costners Regie und in der Kategorie "Bester Film".