Patricija Ionel, Tänzerin und Model aus Litauen, gehört zur Tanz-Mannschaft der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Jetzt zeigt die 28-Jährige im Playboy noch ganz andere Seiten von sich.

Patricija Ionel ist ein echter Tanzprofi. Die 28-Jährige ist Showtanzweltmeisterin und aktuell die Tanzpartnerin von Kunstturner Philipp Boy bei "Let's Dance". Wie gut Tanzen offenbar auch für die Figur ist, zeigt sie als Coverstar in der aktuellen Playboy-Ausgabe.

Patricija Ionel nackt im Playboy (Ausgabe April 2023) Ana Dias für PLAYBOY Deutschland April 2023

Patricija Ionel: "Jede Frau, jedes Mädchen ist ein reiner Diamant"

Mit ihrem Nacktauftritt in der neuen Playboy-Ausgabe möchte Patricija Ionel Frauen zu bewussterer Wahrnehmung der eigenen Schönheit herausfordern. "Beim Playboy geht es für mich nicht ums Ausziehen, sondern darum, die Frau natürlich und nackt darzustellen – so, wie sie geschaffen wurde", so Patricjia im Playboy. "Ich finde, das schönste Kleid, das eine Frau tragen kann, ist die eigene Haut. Jede Frau, jedes Mädchen ist ein reiner Diamant", sagt die ehemalige Miss Litauen im Interview.

Tanzkarriere zusammen mit dem Ehemann

Welchen Typ Mann bevorzugt eine Frau wie Patricija? "Ich finde Männer gut, die alles für ihre Frau machen würden, aber trotzdem gerne die Führung übernehmen", sagt sie. Ihre Tanzkarriere hatte sie gemeinsam mit ihrem Bruder als Tanzpartner begonnen. Heute ist es ihr mit Ehemann Alexandru Ionel, mit dem sie über das Parkett schwebt. Zuletzt sind die beiden zusammen im Jahr 2022 Weltmeister in Showdance Professionals Standard geworden.

Bei "Let's Dance" tanzen die beiden natürlich nicht zusammen. Da ist Patricija Ionels Ehemann Alexandru zwar ebenfalls Teil Show , schied mit Tanzparnerin Alex Mariah Peter aber bereits aus. Als Konkurrenten sehen sich die aber nicht: "Wir unterstützen uns und helfen uns gegenseitig mit den Choreografien." Beide würden alles dafür tun, dass es "am Ende schön aussieht und unsere Promis glänzen. Aber wir sind auf keinen Fall Gegner."

"Let's Dance": Hier ist Patricija zu sehen

Die Folgen der 16. Staffel von "Let’s Dance" laufen bis zum Finale am 19. Mai immer freitags um 20.15 Uhr auf RTL. Die April-Ausgabe des Playboy ist ab sofort als E-Paper und ab Donnerstag, den 9. März 2023, am Kiosk erhältlich. Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/patricija-ionel-april-2023