Bei Let's dance 2023 stand Freitag das Finale an. Drei Promi-Kandidaten waren noch dabei und mussen sich in drei Durchgängen beweisen. Gewonnen hat Anna Ermakova.

Let's dance, Show 12, stand am Freitag an - das große Finale. Nach mehr als drei Monaten Training und TV-Auftritten kämpften drei Paare um den Sieg in der erfolgreichen RTL-Tanz-Show. Wer flog kurz vor dem Ende raus? Wer hat Let's dance 2023 gewonnen? Hier alle Infos vor und nach dem Finale.

Wer hat Let's dance 2023 gewonnen?

Wer darf den Pokal mit nach Hause nehmen? Das stand am späten Abend fest, als die Jury mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González ihre Punkte vergeben und die RTL-Zuschauer über kostenpflichtige Nummern abgestimmt hatten. Sieger von Let's dance 2023 wurden Anna Ermakova & Valentin Lusin.

Das waren die Einzeltänze im "Let's Dance"-Finale heute

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: Jurytanz: Rumba, "Bésame Mucho" (Cesaria Evora); Lieblingstanz: Tango, "Tanguera" (Sexteto Mayor); Final-Freestyle: Thema "Frozen"

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin: Jurytanz: Tango, "To Tango Tis Nefelis" (Haris Alexiou); Lieblingstanz: Langsamer Walzer, "Consequences" (Camila Cabello); Final-Freestyle: Thema "Alice in Wonderland"

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel: Jurytanz: Wiener Walzer, "If I Knew" (Bruno Mars); Lieblingstanz: Jive, "Reet Petite" (Jackie Wilson); Final-Freestyle: Thema "Barbie & Ken"

Im Finale mussten alle Promi-Kandidaten und ihre Profi-Partner also dreimal zeigen, was sie können. Neben dem Jurytanz performten sie außerdem ihren Lieblingstanz der Staffel. Für Gänsehautmomente sorgten dann die Final-Freestyle Performances mit beeindruckenden Inszenierungen.

Wer war bei Let's dance 2023 schon ausgeschieden?

Die meisten prominenten Kandidatinnen und Kandidaten waren in den vergangenen Wochen bereits ausgeschieden, weil sie von Jury und RTL-Zuschauern zu wenig Punkte und Stimmen bekamen:

Timon Krause & Ekaterina Leonova verloren vergangene Woche das Rennen um den Platz im Finale.

Jens "Knossi" Knossalla und Isabel Edvardsson mussten „Let’s Dance“ in der Woche zuvor verlassen.

Sharon Battiste und Christian Polanc mussten in der Woche davor gehen.

Für Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov war Let's dance 2023 davor zu Ende.

Handball-Weltmeister Michael "Mimi" Kraus (39) und Sternekoch Ali Güngörmüş (46) schieden in der Show davor aus.

(39) und Sternekoch (46) schieden in der Show davor aus. In der Sendung vor Karfreitag flog kein Teilnehmer raus.

flog kein Teilnehmer raus. Younes Zarou und Malika Dzumaev schafften es nicht weiter. Sie flogen raus bei Lets dance 2023.

Zuvor war Natalia Yegorova, Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko , bei "Let’s Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung.

, bei "Let’s Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung. In der Woche davor endete die Reise bei "Let´s Dance" für Komiker Abdelkarim. Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

Die GNTM-Siegerin 2021 Alex Mariah Peter bekam in der ersten regulären Live-Show die wenigsten Punkte und war raus.

Let's dance-Siegerin: Wer ist Anna Ermakova?

Boris Beckers (53) einzige Tochter, Anna Ermakova, studiert derzeit Kunstgeschichte in ihrer Geburtsstadt London. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet sie kürzlich, dass es sie nach dem Abschluss nicht etwa ins Museum zieht. Mit einer Leinwand könnte ihr Berufswunsch dennoch zu tun haben. "Ich möchte Schauspielerin werden", sagt sie, "ich bin zwar schüchtern und habe Angst, abgelehnt zu werden - trotzdem will ich es versuchen."

In die Fußstapfen ihres Vaters, des großen Wimbledon-Helden, will sie also nicht treten. So richtig verwunderlich ist es nicht, schließlich scheint die Verbindung - auch zu ihren drei Halbbrüdern - nicht allzu eng zu sein, wie Ermakova andeutet: "Wir leben fast alle an unterschiedlichen Orten. Wir sind nicht miteinander aufgewachsen. Es ist alles nicht einfach."

Was sie mit ihrem Vater verbinde, sei das Aussehen. "Das sagt jeder. Meine Haare, mein Gesicht", bestätigt die Tochter des Tennis-Stars. "Vielleicht ist es gut, stark zu sein wie er", fügt sie hinzu.

Die Corona-Lockdowns verbrachte Anna Ermakova nur mit ihrer Mutter, Angela Ermakova. "Ich war den gesamten Lockdown nur mit meiner Mama zusammen, das war’s", sagte sie. Das hat sie offenbar nachdenklich gemacht. Konkret wird sie zwar nicht, aber immerhin gab sie preis: "Ich war damit konfrontiert, über meine Familie nachzudenken. In einer ganz neuen Weise. Zu sehen, wer wirklich fair ist. Wer es versucht, und wer einem wirklich zur Seite steht."

Anna Ermakova stammt aus der kurzen Beziehung von Boris Becker und Angela Ermakova. Ihre Halbrüder Noah und Elias stammen aus Beckers erster Ehe mit Barbara Becker. Sein Sohn Amadeus kam in seiner zweiten Ehe mit Lilly Becker zur Welt.