Gemeinsam mit dem Hofbräu München und Angermeier Trachten präsentierte der PLAYBOY am Donnerstagabend das diesjährige "Wiesn-Playmate". Die Münchnerin Laura Langas wird das Wendecover der Oktoberausgabe des Playboys zieren.

Laura Langas ist in Hausham am Tegernsee geboren und aufgewachsen. Als gebürtige Oberbayerin ist sie ein großer Fan des Oktoberfests. "Als waschechte Bayerin bin ich mit dem Oktoberfest aufgewachsen und liebe es, dort Jahr für Jahr hinzugehen", erzählt Langas im Interview mit dem PLAYBOY. "Ich mag es, neue Leute kennenzulernen, gemeinschaftlich zu singen und mir mit einem Wiesn-Hendl oder Obazda eine gute Grundlage für das ganze Bier anzufuttern".

Feier im Münchner Park-Cafe

Im Münchner Park-Cafe wurde Laura Langas bei einer Feier mit zahlreichen Prominenten am Donnerstagabend offiziell als "Wiesn-Playmate 2023" vorgestellt. Gemeinsam mit den drei Gastgebern, Hofbräu-Direktor Dr. Michael Möller, Angermaier-Chef Dr. Axel Munz und PLAYBOY-Chefredakteur Florian Boitin zapfte sie das erste Fass mit frisch gebrautem Wiesn-Bier an. Neben dem Cover gibt es in der Oktober-Ausgabe des PLAYBOY auch eine 12-seitige Titelstrecke mit der 22-Jährigen.

Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Münchnerin das Cover des Oktober-PLAYBOY:

Oktober-PLAYBOY ab sofort erhältlich

Die Oktober-Ausgabe des PLAYBOY ist seit dem 7. September erhältlich. In der Ausgabe gibt es ein Wiesn-Special, das sich über 36 Seiten erstreckt. Neben Interviews gibt es auch Tipps zum Flirten, Feiern und Flanieren auf dem größten Volksfest der Welt.

Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/women/playmate-miss-oktober-2023-laura-langas