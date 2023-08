Raubüberfall auf eine Tankstelle in Graz (Steiermark): Trotz vorgehaltener Pistole muss ein Tankstellenräuber ohne Beute abziehen. Der Mann war an den Angestellten gescheitert.

Kurioser Tankstellenüberfall in Graz: Polizei veröffentlicht Video

Bereits am Mittwochabend hat ein unbekannter Mann versucht eine Tankstelle in Graz auszurauben. Wie auf Videoaufnahmen der Überwachungskamera zu sehen ist, bedroht der maskierte Verbrecher eine Angestellte und fordert: "Ich will das Geld haben!". Statt ihm das Bargeld auszuhändigen, ruft die Frau aber erstmal nach ihrem Chef und der kann den Pistolenmann nach einem kurzen Gespräch erfolgreich abwimmeln. Das Video des Überfalls, bzw. des Gesprächs hat jetzt die Polizei Steiermark veröffentlicht. Sehen und hören könnt ihr den Überfall hier:

Tankstellenraub in Steiermark: Täter sprach Dialekt

Laut der Landespolizei fand der Überfall am Mittwochabend gegen 18 Uhr in die Tankstelle in der Mariatroster Straße in Graz statt. Zu diesem Zeitpunkt war die Angestellte gerade damit beschäftigt, einen Wettschein einzulesen. Der Täter legte dabei einen Kunststoffbeutel auf den Verkaufstresen und richtete eine täuschend echt aussehende Pistole auf die Angestellte. Anschließend forderte der Mann in steirischem Dialekt die Herausgabe des Geldes.

Täter flüchtet zu Fuß

Die Angestellte rief daraufhin ihren Chef. Auch diesem gegenüber forderte der Räuber die Herausgabe des Bargeldes, ließ sich jedoch gleich zweimal abwimmeln und flüchtete anschließend zu Fuß stadtauswärts. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, diese blieb aber ohne Erfolg.

Tankstellenraub in Graz: So wird der Täter beschrieben

Der Täter soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Er ist etwa 180 Zentimeter groß und rund 80 Kilogramm schwer. Bekleidet war der Mann mit einer grünen Jacke, dunkeler Schirmmütze mit weißem Muster oder Ornament, eine dunklen Hose, blauen Sportschuhen und einer Brille mit gelbem Glas. Dazu trug er eine OP-Maske. Aufgrund des Dialekts vermutet die Polizei, dass es sich bei dem Mann um einen Österreicher handelt.

Verbindung zu anderen Raubdelikten?

Das Landeskriminalamt Steiermark sucht nun nach dem Mann und bittet um Hinweise zur Identität. Möglicherweise ist der gesuchte Räuber auch für Raubdelikte in Preding bei Weiz und Kemeten im Burgenland verantwortlich. Die Veröffentlichung der Aufnahmen aus der Überwachungskamera wurden von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet.