Der heutige Samstag, 6. Mai, ist der Tag des Jahres in Großbritannien: König Charles III. wird gekrönt. Ist Harry vor Ort dabei? Wie ist der genaue Zeitablauf? Und welcher TV-Sender überträgt die Krönung? Hier erfahrt ihr es.

Nun ist es endlich so weit: Rund acht Monate nach seinem Amtsantritt werden König Charles III. und seine Ehefrau Königin Camilla gekrönt. In London ist alles für die historische Zeremonie bereit - es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren.

Los gehts um 11:20 Uhr mit der Prozession vom Buckingham-Palace zur Westminster Abbey. Laut der britischen Tageszeitung „Telegraph“ ist die Strecke 1,42 Meilen, also etwa 2,3 Kilometer lang. Flankiert wird die Königsprozession von mehr als 1000 militärischen Streckenposten der "British Armed Forces“ ("Streitkräfte Seiner Majestät“). Charles und Camilla werden die Strecke in der modernen Prachtkutsche "Diamond Jubilee State Coach" zurücklegen.

Steinmeier verfolgt Krönung in der Westminster Abbey

Mehr als 2.300 Gäste werden den Gottesdienst in der Westminster Abbey verfolgen. Darunter sind ausländische Staatsoberhäupter, Persönlichkeiten aus der Politik und der Unterhaltungsbranche sowie der internationale Adel. Aus Deutschland reist neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Vertreter der Adelshäuser Baden und Hohenlohe-Langenburg aus Baden-Württemberg an. Insgesamt werden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs erwartet.

Die berühmte Kirche, in der im September das Staatsbegräbnis für Charles' Mutter Queen Elizabeth II. stattfand, öffnet ihre Türen bereits Stunden vor Beginn der Zeremonie. Noch früher sind aber viele der erwarteten Zehntausenden Schaulustigen auf den Beinen.

Einige Royal-Fans campieren bereits seit Tagen an der Route, die Charles und Camilla am Vormittag vom Buckingham-Palast zur Abbey führen wird. Die sogenannte Königsprozession soll um 11.53 Uhr an der Kirche ankommen. Dort nimmt der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, den 74-jährigen Charles und die 75-jährige Camilla in Empfang.

Premier Sunak: "Moment nationalen Stolzes"

Das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche würdigte die bevorstehende Krönung als Symbol des modernen Großbritannien. Sie diene als "kraftvolle Reflexion und Feier dessen, wer wir heute sind, in all unserer wunderbaren Vielfalt", sagte Welby einer Mitteilung zufolge.

Erstmals werden auch Vertreter anderer Religionen bei der Krönung eine wichtige Rolle spielen. Premierminister Rishi Sunak sagte, die Zeremonie sei nicht nur ein Spektakel, sondern "stolzer Ausdruck" der britischen Geschichte und "Moment außergewöhnlichen nationalen Stolzes".

Salbung des Königs wird nicht gefilmt

Der Gottesdienst folgt jahrhundertealten Traditionen. Höhepunkte sind die Salbung des Königs mit geweihtem Öl, die wegen ihrer sakralen Bedeutung als einziger Moment nicht von Kameras erfasst wird, und bald darauf die Krönung selbst. Dabei setzt der Erzbischof dem Monarchen die schwere, goldene Edwardskrone aufs Haupt. Die Krone wiegt 2,23 Kilogramm und ist mit 444 Edelsteinen, Rubinen und Saphiren, bestückt. Sie kam erstmals im Jahr 1661 bei der Krönung von König Charles II. zum Einsatz.

Anschließend schwören der Geistliche sowie Thronfolger Prinz William Charles die Treue. Dass die Church of England auch die Bevölkerung zu einem lautstarken Treueschwur ermunterte, stieß allerdings auf Spott. Nach Charles wird in einer kürzeren Zeremonie auch Camilla gekrönt. Ihr Haupt wird die Krone von Charles´Urgroßmutter Queen Mary zieren.

Pompöse Parade zurück zum Palast

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 König. Die Krönung symbolisiert lediglich seine Amtsübernahme. Ab 14:00 Uhr kehrt das Paar mit großem Pomp und begleitet von Tausenden Militärangehörigen in der Goldenen Staatskutsche „Gold State Coach“, die seit der Krönung von George IV. im Jahre 1821 bei jeder Krönung eines englischen Monarchen eingesetzt wurde, zum Buckingham-Palast zurück. Dort zeigen sich die beiden gemeinsam mit dem engsten Familienkreis vom Balkon aus dem Volk. Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry und sein Bruder Prinz Andrew, die an der Krönung teilnehmen, werden dann nicht dabei sein.

Sie haben vor Jahren ihre royalen Pflichten abgelegt. Harry will zudem rasch zu seinem Sohn Prinz Archie in die USA zurückkehren, der am Samstag seinen vierten Geburtstag feiert. Ob ein geplanter Überflug von Kunstfliegern der britischen Luftwaffe stattfindet, war am Freitagabend noch offen. Möglicherweise verhindert schlechtes Wetter das Manöver.

Im Vergleich zur Krönung seiner Mutter Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren gibt es bei Charles einige Änderungen. So waren 1953 etwa mit gut 8.000 Gästen deutlich mehr Menschen dabei. Die Prozessionsroute von der Kirche zurück zum Buckingham-Palast war damals zudem viel länger. Charles will die Monarchie verschlanken und hat das Protokoll für die Krönung erheblich reduziert - angeblich um Kosten zu sparen.

Monarchiegegner kritisieren Kosten

Trotzdem gibt es Kritik. Demnach seien die Kosten aus der Staatskasse von rund 250 Millionen Pfund (286 Millionen Euro) für Sicherheit und Zeremonie angesichts steigender Preise für Energie und Lebensmittel viel zu hoch. Umfragen zufolge interessiert sich zudem eine Mehrheit der Menschen im Vereinigten Königreich nicht für die Krönung. Monarchiegegner haben Proteste angekündigt.

Die letzte Nacht vor der Zeremonie verbrachten Charles und Camilla nicht im Buckingham-Palast. Das Paar habe im Clarence House zu Abend gegessen, der offiziellen Residenz des britischen Thronfolgers, verlautete in der Nacht zum Samstag aus dem Palast. Am Morgen wollten Camilla und Charles in ihr Londoner Stadtschloss zurückkehren.

Genauer Zeitplan:

7 Uhr: Prozessionsroute vom Bucking-Palace zur Westminster Abbey wird für Zuschauer geöffnet

8:15 Uhr: Die ersten der 2.300 Gäste treffen an der Westminster Abbey ein

11:20 Uhr: Charles und Camilla werden in der goldenen Staatskutsche zur Westminster Abbey gebracht

11:53 Uhr: Ankunft von König Charles und Camilla an der "Great West Door“ der Westminster Abbey.

13:00 Uhr: Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, krönt Charles zum König

14:00 Uhr: Prozession von der Westminster Abbey zurück zum Buckingham Palace beginnt

14:45 Uhr: Auf der Westterrasse des Buckingham Palace wird das Königspaar zum "Royal Salute“ (königliche Begrüßung) empfangen. Das versammelte Dienstpersonal begrüßt den König mit drei Jubelrufen.

15:15 Uhr: Das Königspaar zeigt sich zusammen mit Mitgliedern der Königsfamilie auf dem Thron des Buckingham-Palace

Wer überträgt im TV die Krönung?

Die ARD berichtet mehr als fünf Stunden live von der Krönung. Ab ab 9:30 Uhr läuft die Sondersendung "King Charles III. – Die Krönung in London“. Um 16 Uhr folgt die Dokumentation „Charles – Schicksalsjahre eines Königs“, ehe "Brisant um 16:45 Uhr von Themenschwerpunkt zur Krönung und Highlights des Tages berichtet. Abschließend ist um 23:40 Uhr eine Sondersendung mit den "Highlights der Krönung“ der Krönung zu sehen.

Das ZDF verzichtet dagegen auf eine Live-Berichterstattung. Um 17:35 Uhr ist dort "Plan b: Im Glanz der Krone“ ein Spezial zur Krönung von König Charles III zu sehen. Um 19:45 Uhr folgt die Sondersendung "König Charles III. – Krönung in London“ mit den Highlights des Tages.

Bei RTL ging es heute bereits ganz früh los. Um 4:50 Uhr startete der Sender seinen Thementag zur Krönung. Ab 9 Uhr berichtet er live von der Krönung. Ab 16 Uhr ist schließlich die Dokumentation "König Charles III. – Zwischen Liebe und Berufung“ zu sehen.

Auf Sat 1 kommentieren ab 11:00 Uhr Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf live die Königsprozession. Davor läuft auf dem Sender ab 9:30 Uhr die Sondersendung "Das ist Krönung“ mit Liveübertragungen aus London. Danach folgen um 16:00 die Dokumentation "Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzgemahlin“ und um 18:00 Uhr die Dokumentation "Die Ära Charles – Gesichter eines Königs“.

Auch NTV und Welt TV berichten ab 11:00 Uhr live aus London.

Zahlreiche Veranstaltungen und Konzert rund um die Krönung

Die Krönung von Charles III. wird von vielen Veranstaltungen, Straßenfesten und Events begleitet. Einen Tag nach der Krönung am Sonntag, 7. Mai, veranstaltet das britische Königshaus vor den Toren von Schloss Windsor ein Krönungskonzert. Ab 20 Uhr deutscher Zeit sollen unter anderem internationale Stars vor rund 20.000 Menschen auftreten. Die Rede ist von Lionel Richie, Take That, Katy Perry sowie der italienische Opernsänger Andrea Bocelli.