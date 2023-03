Im Tatort aus Münster bekommen es Thiel und Boerne mit Influencern zu tun. Lohnt sich der Klamauk-Krimi? Hier Vorschau, Handlung und Kritik.

Tatort am Sonntag aus Münster: Kommissar Frank Thiel und Professor Karl Friedrich Boerne sind wieder da und Deutschlands beliebteste Tatort-Ermittler tauchen diesmal in für sie neue Welten ein - Social Media. Die sozialen Medien sind bisher ja an ihnen weitestgehend vorbei gegangen. Doch jetzt müssen Thiel und Boerne ins Netz und fahnden. Lohnt sich das Einschalten beim neuen Münster-Tatort?

Wann kommt der Tatort "MagicMum" aus Münster?

Der neue Tatort kommt am Sonntag, um 20.15 Uhr im Ersten.

Wo kann ich den Tatort aus Münster "MagicMum" als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Hier ist der Tatort aus Münster als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Vorschau und Handlung: Darum geht es im Tatort aus Münster heute

Die frisch verstorbene Evita Vogt mit ihren selbstironischen Videos hat eine riesige Fangemeinde. Als "MagicMom" zählt sie zu den erfolgreichsten sogenannten Momfluencerinnen: eine sympathische junge Mutter, die zu ihren vermeintlichen Fehlern steht und Tipps und Tricks für andere Mütter parat hat. Doch nun wird sie in ihrem luxuriösen Zuhause erhängt aufgefunden. Alles deutet darauf hin - doch hat Evita Vogt sich wirklich das Leben genommen? Eine echte Herausforderung für Professor Boerne und seine Assistentin Silke Haller; Fremdeinwirkung kann Prof. Boerne zunächst nicht zweifelsfrei ausschließen. Evitas Mann Moritz ist schockiert und mag das alles nicht glauben: Weder Selbstmord noch Mord ergeben für ihn Sinn. Die Ermittlungen von Kommissar Thiel zeigen schnell, dass "MagicMom" unter denen, die ihr im Netz folgten, auch zahlreiche sogenannte Hater:innen hatte. Hass und verletzende Kommentare gab es auch von anderen Influencerinnen wie Sabine Hertweck aka "BusyBine". Und dass Evita Vogt und ihre Nachbarin Thekla Cooper kein gutes Verhältnis hatten, ist auch kein Geheimnis …

Was ist das Besondere an diesem Tatort?

13,5 Millionen sehen Münster-"Tatort"

Influencer-Dasein und den Voyeurismus sozialer Medien greift Regisseurin Michaela Kezele auch in ihrer Inszenierung auf. Immer wieder tauchen zusätzliche Kameras auf, aus deren Perspektiven die Zuschauer das Geschehen betrachten können: Handys, Camcorder und sogar Überwachungskameras liefern Aufnahmen. Dazwischen blendet der Film auch vertikale Videoclips ein, die Ästhetik von Plattformen wie Instagram und Tiktok nachempfunden sind. In kurzen Erklärfilmen wendet sich Professor Boerne so mitunter direkt an das TV-Publikum.

Das sind die Darsteller im Tatort aus Münster

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Silke Haller "Alberich": ChrisTine Urspruch

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader: Björn Meyer

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Moritz Vogt: Golo Euler

Evita Vogt "MagicMom": Laura Louisa Garde

Sabine Hertweck "BusyBine": Agnes Decker

Thekla Cooper: Monika Oschek

Emmalotta Suhr: Yvonne Pferrer

Jakub Schmidt "LonesomeDad": Aviran Edri

Frau Escobar: Perissa Büschi

Titus Julius: Casper Gold

Kritik: Lohnt sich der Münster-Tatort?

Das schreiben die Kritiker zum Tatort "MagicMum":

"„Magic Mom“ ist in der Münster-Tatort-Reihe kein Ausreißer nach oben (kann man auch nicht immer haben, schon klar), aber auch nicht nach unten." msn

" Immer wieder greift „MagicMom“ die Bildsprache der Influencer auf. Boerne beispielsweise darf in einem ziemlich scharfen TikTok-Video erklären, was „bigott“ eigentlich meint. Jan Josef Liefers und Axel Prahl, Christine Urspruch und Björn Meyer hatten außerdem augenscheinlich einen Heidenspaß an der ironischen Ballerei." Welt

"Zum Schmunzelkrimi gehört, das weiß man seit Hubert und Staller, dass der eigentliche Fall sich dann meistens ganz von selber löst, damit man genug Zeit zum Schmunzeln hat, und in die Richtung geht es auch in dem Tatort von Regine Bielefeldt (Buch) und Michaela Kezele (Regie)." Süddeutsche

"Die neue Folge des Münster-"Tatort" führt Thiel und Boerne in die Welt der sozialen Medien. Wer Kalauer mag, wird sie lieben. Ansonsten lautet der Befund: "Alte-weiße-Männer-TV"." Augsburger Allgemeine