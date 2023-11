Union-Stürmer Kevin Volland und seine Frau erwarten zum dritten Mal Nachwuchs. Zur Welt kommen soll das Kind in Berlin.

Fußballprofi Kevin Volland aus Marktoberdorf hat die zurückliegende Partie von Union Berlin gegen seinen Ex-Klub Bayer 04 Leverkusen (0:4) aus familiären Gründen verpasst. Laut „Sportschau“ blieb der Angreifer bei seiner hochschwangeren Frau Katja und fehlte deshalb im Kader von Chefcoach Urs Fischer.

An Pfingsten 2017 gaben sich Katja Fichtl aus Seeg und Kevin Volland das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis im Heimathaus in Pfronten statt. Die kirchliche Hochzeit folgte in Niedersonthofen. Die beiden sind gleich alt, kennen sich seit ihrer Schulzeit und sind seit über 14 Jahren ein Paar.

Kinder: Kevin und Katja Volland sind bereits Eltern von zwei Mädchen

Das Familien-Glück im Hause Volland wurde wenig später perfekt: Kevin und Katja sind Eltern von zwei kleinen Mädchen. Ihre erste Tochter Emilia wurde im März 2018 geboren, Sofia Luisa im Juli 2020.

Dies bestätigte Vollands Vater Andreas auf Anfrage unserer Redaktion. Laut Volland senior ist der Geburtstermin des Kindes bereits überschritten. Zur Welt kommen soll das dritte Kind von Kevin und seiner Frau Katja in Berlin. Zur nächsten Bundesliga-Partie beim FC Augsburg (25. November) dürfte der Union-Stürmer wieder einsatzfähig sein.

Im Sommer 2023 wechselte der Stürmer nach drei Jahren bei der AS Monaco zurück in die Bundesliga zum 1. FC Union Berlin. Mit den "Eisernen" läuft es zurzeit aber alles andere als rund. In der Liga verlor das Team die letzten acht Partien und auch in der Champions League ist Union bereits vorzeitig ausgeschieden.

Kevin Volland Steckbrief