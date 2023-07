US-Schauspieler Kevin Spacey ist im Londoner Strafprozess vom Vorwurf sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen worden.

Seit über einem Monat stand Schauspieler Kevin Spacey wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe in London vor Gericht. Nun ist US-Schauspieler Kevin Spacey in dem Londoner Strafprozess vom Vorwurf sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Das teilte die Jury am Mittwoch mit.

Was wurde Spacey genau vorgeworfen?

Dem Schauspieler wurden in mehreren Fällen sexuelle Übergriffe gegen vier Männer vorgeworfen, etwa ungewollte Berührungen und Nötigung zum Geschlechtsverkehr. Die Fälle sollen sich laut der anfangs vorgelegten Anklageschrift zwischen 2001 und 2013 in London und der Grafschaft Gloucestershire ereignet haben. Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Direktor am Londoner Theater Old Vic und lebte zeitweise in der britischen Hauptstadt.

Mutmaßliche Opfer über Spacey: "Sexueller Bully"

Die mutmaßlichen Opfer sagten im Prozess gegen Spacey aus. Sie warfen ihm unter anderem vor, er sei ein "sexueller Bully". Ein Zeuge sagte aus, Spacey habe ihm "wie eine Kobra" in den Schritt gepackt. Der Schauspieler stritt das ab.