Fast eineinhalb Jahre nach einer Kettensägen-Attacke auf eine Garage am Starnberger See kommt der skurrile Nachbarschaftsstreit vor das Amtsgericht Starnberg. Der Angeklagte: Ex-Nationaltorwart.

Garage soll Blick auf den Starnberger See versperrt haben

Der Prozess gegen ein "ehemaliges Mitglied der deutschen Fußballnationalmannschaft" beginnt am 8. Dezember 2023, teilte das Amtsgericht Starnberg am Dienstag mit.

Im vergangenen Sommer hatte die Polizei berichtet, das ein Mann mit einer Kettensäge einen Balken an der Garage seines Nachbarn angesägt haben soll. Warum der Mann zur Kettensäge griff? Die Garage versperrte ihm womöglich den Blick auf den See, gab die Polizei als möglichen Grund an.

Lehmanns Anwalt kündigt Stellungnahme zum Prozessbeginn an

In Medien verbreitete sich damals schnell die Nachricht, dass es sich bei einem Beteiligten um den früheren Torwart der Deutschen Fußballnationalmannschaft Jens Lehmann handeln soll. Auch nach dpa-Informationen geht es um den WM-Helden von 2006. Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt jedoch die Unschuldsvermutung.

"Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben", sagte Lehmanns Anwalt, Christoph Rückel, der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den Prozesstermin. Er kündigte jedoch eine Stellungnahme im Gerichtssaal zu Beginn des Prozesses an.

Jens Lehmann widerspricht Vorwürfen auf Instagram

Im Sommer hatte die Staatsanwaltschaft Anklage unter anderem wegen Sachbeschädigung erhoben, die nun zur Hauptverhandlung zugelassen wurde. "Die gegen mich erhobenen Vorwürfe treffen so nicht zu", schrieb Lehmann damals auf Instagram. "Der Schaden ist wie immer die enorme Rufschädigung und die Missachtung der Privatsphäre."

Zu einem Urteil könnte das Gericht noch vor Weihnachten kommen. Ein zweiter Verhandlungstermin ist für den 22. Dezember angesetzt.

Jens Lehmanns Karrier als Fußballtorwart

Jens Lehmanns Profikarriere als Fußballtorwart begann 1989 beim FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. 1991 stieg er mit der Mannschaft in die 1. Bundesliga auf. Ein Jahr nach dem Gewinn des UEFA-Pokals 1997 verließ er Schalke 04 und wechselte nach Italien zum AC Mailand. 2002 gewann er mit Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft, bevor er 2003 nach England zum FC Arsenal wechselte, mit dem er in seiner ersten Saison die Premiere League gewann.

Aufgrund seiner Leistungen in seinen ersten drei Jahren in England gelang ihm der Sprung zum Stammtorwart der deutschen Fußballnationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Auch bei der Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz stand er im deutschen Tor. Nach Ablauf des Vertrags in London im Sommer 2008 wechselte Lehmann zum VfB Stuttgart, bei dem er bis zum Ende der Saison 2009/10 beschäftigt war. Obwohl er 2010 seine aktive Karriere beendet hatte, kehrte Lehmann im März 2011 bis zum Ende der Saison zum FC Arsenal zurück.