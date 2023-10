Kein Hart aber fair heute, keine Gäste, kein Louis Klamroth: Der Montags-Talk im Ersten fällt am16.10. erneut aus. Wann kommt die nächste Folge?

Wer "Hart aber fair" heute im Ersten sehen will, wird enttäuscht. Die Talkshow, die in der Regel jeden Montag um 21 Uhr kommt, fällt heute am 16. Oktober aus. Stattdessen zeigt der Sender die Komödie "Servus Schwiegermutter!"

Wann kommt "Hart aber fair" wieder im TV und als Stream in der Mediathek?

Am Montag, 23. Oktober, ist "Hart aber fair" wieder ganz normal um 21 Uhr im Ersten zu sehen. Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Kein Hart aber fair heute - Das waren zuletzt die Gäste der Sendung

Ende September lief zuletzt eine Hart aber fair-Sendung im Ersten. Mit dabei waren:

Katrin Göring-Eckardt (B‘90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags)

(B‘90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags) Tino Chrupalla (AfD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Bundessprecher)

(AfD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Bundessprecher) Jessy Wellmer (Journalistin und Moderatorin)

(Journalistin und Moderatorin) Mario Voigt (CDU, Spitzenkandidat in Thüringen und CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag)

(CDU, Spitzenkandidat in Thüringen und CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag) Ann-Katrin Müller („Spiegel“-Journalistin)

"Hart aber fair" am Montag: Das war das Thema

Die Sendung beschäftigte sich mit den Unterschieden im Denken Ost und West. Ist das nur ein Problem in den Köpfen, unterschiedlich bei Alt und Jung? Oder hat sich der Ostfrust so verfestigt, weil auch in Wirtschaft und Alltag die Ungleichheit bleibt? Wird der Graben sogar tiefer, weil in der Politik die Spalter lauter werden? Diese Fragen diskutierten Moderator Louis Klamroth und seine Gäste. Die Sendung kann hier in der Mediathek angesehen werden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".