Kein "Hart aber fair" heute im TV: Die Talksendung mit Louis Klamroth und Gästen fällt am 24.7. ein weiteres Mal aus. Wann kommt Hart aber fair wieder im TV?

Kein "Hart aber fair" heute im Ersten: Die Talkshow, die in der Regel jeden Montag um 21 Uhr kommt, ist weiterhin in der Sommerpause. Stattdessen zeigt der Sender am 24. Juli die Beziehungskomödie "Es ist nur eine Phase, Hase".

Wann kommt "Hart aber fair" wieder im TV und als Stream in der Mediathek?

Am Montag, 14. August ist Hart aber fair wieder ganz normal um 21 Uhr im Ersten zu sehen. Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Das waren zuletzt die Gäste bei "Hart aber fair"

Lisa Schäfer, CDU-Kommunalpolitikerin, Mitglied der Jungen Union

Stefanie Lohaus, Journalistin und Projektleiterin "Gemeinsam gegen Sexismus"

Tobias Haberl, Autor für das SZ-Magazin, Buchautor "Der gekränkte Mann"

Thomas M. Stein, Unternehmer und ehem. Musikproduzent

Rita Süßmuth, ehemalige Bundesfamilienministerin und Bundestagspräsidentin

"Hart aber fair" am Montag: Das war zuletzt das Thema

Es ging um den Fall Rammstein und die gesellschaftliche Perspektive auf das Thema. Skandale wie der um die Band Rammstein zeigen: Wo Männer Macht haben, zählen Frauen oft wenig. Warum erleben Frauen häufig Erniedrigung bis hin zum Missbrauch? Wann gibt es endlich Augenhöhe statt Machtgefälle? Und was haben Frauen dazu schon erreicht, Männer gelernt? Diese Fragen wollten Klamroth und Gäste diskutieren - hier die Sendung in der Mediathek.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".