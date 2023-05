Kein "Hart aber fair" heute im TV: Die Talksendung mit Louis Klamroth und Gästen fällt wegen des Feiertags 1. Mai aus. Wann kommt Hart aber fair wieder?

Kein "Hart aber fair", keine Gäste im Studio: Die Talkshow, die in der Regel jeden Montag im Ersten kommt, fällt heute am 1. Mai aus. Grund ist der Feiertag.

Wann kommt "Hart aber fair" wieder im TV und als Stream in der Mediathek?

Am Montag, 8. Mai, ist Hart aber fair wieder ganz normal um 21 Uhr im Ersten zu sehen. Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Das waren zuletzt die Gäste bei "Hart aber fair"

Am 24. April waren als Gast im Studio bei Louis Klamroth:

Prof. Dr. Karl Lauterbach, SPD, Gesundheitsminister

Katy Karrenbauer, Schauspielerin, sie kümmert sich um ihren demenzkranken Vater im Heim

Kai A. Kasri, Heimbetreiber aus Bayern

Silke Behrendt-Stannies, Pflegefachkraft und Betriebsrätin

Jochen Springborn, pflegt seine MS-kranke Frau zu Hause, Mitglied im Verein "Wir pflegen"

Hart aber fair am Montag: Das war das Thema zuletzt

"Altern in Würde oder in Armut: Wer kann sich gute Pflege noch leisten?", lautete vergangene Woche das Thema bei Hart aber fair. Die rasant steigenden Kosten schockieren Alte, Kranke und Angehörige. Pflegeheime stehen reihenweise vor der Pleite. Wird so gute Pflege unbezahlbar? Wie stark wird die Pflegeversicherung noch steigen? Und was bringen die Hilfspläne des Gesundheitsministers? Diese Fragen diskutierten Klamroth und Gäste.

Die Sendung kann man hier in der Mediathek sehen.

Auch interessant für dich: TV-Programm

Hart aber fair diskutiert heute über Pflege in Deutschland

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Sinkflug der Quoten von"Hart aber fair"

Seit Beginn seiner Karriere bei „Hart aber fair“ steht der Moderator Louis Klamroth allerdings in der Kritik. Am Anfang war es seine Beziehung zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer bemängelt. Inzwischen geht es auch um die Einschaltquote.

2,19 Millionen Zuschauer schalteten zum Beispiel am 24. April ein. Auch in der Woche zuvor erreichte "Hart aber fair" 2,19 Millionen Zuschauer, "der Marktanteil sank auf 8,5 Prozent", berichtete Quotenmeter.de. An der Hürde von drei Millionen Zuschauern scheiterte Louis Klamroth bisher immer. Klamroth-Vorgänger Frank Plasberg kratzte in seiner letzten Sendung mit 3,95 Millionen an der Vier-Millionen-Marke.