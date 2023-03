"Hart aber Fair" heute um 21 Uhr im Ersten? Nein, die Sendung fällt aus. Das hat mit dem Datum zu tun.

Kein "Hart aber fair" heute im Ersten: Eigentlich ist Montag um 21 Uhr der Stammplatz des Talkformats, das bis Ende 2022 von Frank Plasberg, und nun von Louis Klamroth moderiert wird. Doch heute am 20. Februar fällt die Sendung aus.

Kein Hart aber fair heute: Warum fällt die Sendung aus?

Hart aber fair kommt heute nicht im TV, weil der Rosenmontag traditionell im Zeichen des Faschings oder Karnevals steht. So eben auch heute am 20. Februar 2023: STatt Klamroth gibt es von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr Karneval im Köln im Ersten.

Wann kommt Hart aber fair wieder im TV?

Duie nächste Sendung des Talk-Formats kommt am kommenden Montag, 27.02.23, wie gewohnt um 21 Uhr.

Was war zuletzt Thema bei "Hart aber fair"

"Das Erdbeben in Syrien und der Türkei: Wie können wir helfen?", lautet am vergangenen Montag das Thema bei "Hart aber fair". Dabei ging es um die Frage, wie bei den Opfern des schrecklichen Erdbebens am schnellsten und besten Hilfe ankommt.

"Hart aber fair": Das waren die Gäste der jüngsten Sendung

Diese Gäste waren bei "Hart aber fair" am 6. Februar 2023 dabei:

Ranga Yogeshwar: Wissenschaftsjournalist und Autor

Serap Güler (CDU): Bundestagsabgeordnete

Gerd Friedsam: Leiter des Technischen Hilfswerks (THW), war Einsatzleiter beim Erdbeben in der Türkei im Jahr 1999

Falah Elias: Reporter und Moderator beim WDR und der Deutschen Welle

Cem Özdemir (Grüne): Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Janine Wissler (Die Linke): hat das Erdbeben vor Ort in der Türkei miterlebt

"Hart aber fair": Sendetermine und Wiederholung in der Mediathek

"Hart aber fair" kommt regelmäßig am Montag um 21 Uhr. Die Senmdung kann dann auch in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Das ist Hart aber Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Doch bekannt ist Klamroth bereits seit 2003. Der heute 32-Jährige stand als Kind für den Kinofilm "Das Wunder von Bern" als Schauspieler vor der Kamera.

Privat ist Louis Klamroth mit der bekannten Klima-Aktivistin Luisa Neubauer liiert.