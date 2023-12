Kein Anne Will heute am 10. Dezember: Die Sonntagabend-Gesprächsrunden mit der Moderatorin sind Geschichte. Aber es gibt eine Nachfolgerin: Wann startet Caren Miosga mit ihrer Talkshow? Der Termin steht fest.

Anne Will am Sonntagabend gibt es nicht mehr. Vergangene Woche lief nach 14 Jahren die letzte Talk-Sendung mit der bekannten Moderatorin. Doch es gibt eine Nachfolgerin: Caren Miosga wird den Sendeplatz übernehmen. Wann startet die Caren Miosga-Talkshow? Um wieviele Uhr? Wie wird das Konzept? Hier alle Infos.

Warum kommt kein Anne Will heute am 10.12.?

Weil Anne Will nach 16 Jahren mit der nach ihr benannten Sendung aufgehört hat. Die Journalistin will sich neuen Projekten zuwenden. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" deutete Will an, sie wolle wieder Reporterin sein, Dokus drehen, Einzelinterviews führen. Sie werde auch Veranstaltungen moderieren. Ihre letzte Sendung war am vergangenen Sonntag. 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Ausgabe.

Wer ist Nachfolgerin von Anne Will?

Ihre Nachfolgerin ist Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga.

Wann startet die Caren Miosga Talkshow?

Die erste Ausgabe von "Caren Miosga", der politischen Gesprächssendung mit ihr, ist laut NDR für Sonntag, 21. Januar 2024, geplant.

"Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga ist Nachfolgerin von Anne Will. picture alliance/dpa/NDR | Thorsten Jander

Das sind die Gäste heute in der letzten Sendung mit Anne Will

Um wie viel Uhr wird Miosga sonntags laufen?

Wie Anne Will um 21.45 Uhr. Der neue Talk nutze die hohe Aufmerksamkeit auf dem Sendeplatz amMiosga Sonntagabend, um das aktuell bedeutendste Thema der Woche mit relevanten Vertretern vertiefend zu erörtern, so der NDR.

Wie ist das Konzept der Talkshow mit Caren Miosga?

In der Talkshow sollen "unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen auf ein Problem sowie die dahinterstehenden politischen Prozesse deutlich werden", heißt es beim Sender. Ziel sei es, "Mehrwert und Erkenntnisgewinn zu generieren und Gesprächswert für die kommende Woche zu schaffen".

Wer sind die ersten Gäste bei Caren Miosga?

Das will der Sender erst kurz vor dem Start bekanntgeben.

Wer waren die Gäste zuletzt bei Anne Will?

Robert Habeck (Vizekanzler, Bündnis 90/Die Grünen)

Navid Kermani (Schriftsteller)

Raphael Gross (Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum)

Florence Gaub (Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College)

Anne Will: Das war das Thema der letzten Sendung

Anne Will zog in ihrer letzten Sendung Bilanz und blickte in die Zukunft: 2023 geht zu Ende, ein weiteres Jahr der Kriege und Krisen. Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert unvermindert an. Mit dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel hat eine neue Phase des Nahostkonflikts begonnen. Weltweit treten Antisemitismus und Rassismus noch offener zutage, auch in Deutschland. In Dubai wird dieser Tage bei der Klimakonferenz um die Zukunft des Planeten gerungen, in Berlin um die Zukunft des Bundeshaushalts. Deutschland befindet sich in der „Polykrise“, sagt Vizekanzler Robert Habeck. Aber das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Problemlösungskompetenz der Bundesregierung ist erschöpft. Wie verändert diese Situation die Gesellschaft? Welche Rolle kann Deutschland bei der Bewältigung der weltweiten Krisen spielen? Was kann für 2024 Zuversicht machen? Das diskutierte die Moderatorin mit ihren Gästen (hier das Video)