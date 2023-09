Kein Anne Will diesen Sonntag - die Sendung am 1.10.23 fällt aus. Wann kommt der nächste TV-Talk mit der bekannten Moderatorin?

Kein Anne Will heute, keine Gäste am Sonntag, 1. Oktober, im TV: Die Talk-Sendung, die üblicherweise um 21.45 Uhr nach Tatort oder Polizeiruf kommt, fällt diese Woche aus. Stattdessen zeigt das Erste die vierte Staffel der Krimidramaserie "Babylon Berlin". Wann kommt die nächste Sendung mit Will? Wer waren zuletzt die Gäste?

Wann kommt Anne Will wieder im TV?

Die nächste Sendung mit Anne Will im Ersten läuft erst wieder am Sonntag, 8. Oktober um 21.45 Uhr, also zur gewohnten Zeit am Sonntagabend.

Wer waren zuletzt die Gäste bei Anne Will?

Anne Will begrüßte zuletzt diese Gäste in ihrem Studio:

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und für Heimat

Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern

Frank Rombey (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Niederzier in NRW

Victoria Rietig, Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

Isabel Schayani, Journalistin und Moderatorin ARD Weltspiegel

Was war das Thema der jüngsten Sendung?

Viele Kommunen sehen sich durch die zunehmende Zahl an Geflüchteten überfordert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht von einer „Belastungsgrenze“, an der Deutschland inzwischen sei. In diesem Jahr haben bereits mehr als 200.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Darüber hinaus leben mehr als eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge im Land. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat jetzt eine „Integrationsgrenze“ für Asylsuchende ins Spiel gebracht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD lehnt diese Forderung ab.

Ist eine Obergrenze für Geflüchtete umsetzbar? Muss die Zahl der nach Deutschland kommenden Menschen reduziert werden? Wie kann Migration dauerhaft gesteuert werden? Werden die Kommunen bei der Versorgung und Integration von Geflüchteten alleingelassen? Diese Fragen wollten Anne Will und Gäste besprechen.

Auch interessant für dich: ARD-Talk am Sonntag

Anne Will: Das sind Thema und Gäste im Ersten

Wann kommt Anne Will im TV und als Stream in der Mediathek?

Die Sendung kommt regelmäßig sonntags um 21.45 Uhr im Ersten. Sie wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. Dort ist auch die jüngste Sendung als Wiederholung abrufbar.

Forum und Kommentare: Wie kann ich bei Anne Will mitdiskutieren?

Zur Sendung gibt es beim Sender ein Diskussionsforum.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Wie erfolgreich ist Anne Will?

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.