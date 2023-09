Kim Kardashian ist erneut in die Schlagzeilen geraten. Die 42-Jährige überraschte ihre Fans mit einem vollkommen neuen Look.

Kardashian wird als eine der "Musen" des Magazins "CR Fashion Book" mit einer schwarz-weiß-Fotostrecke geehrt. Dabei präsentiert sich der sonst so elegante Reality-Star allerdings in einem schmutzigen Tanktop, auf einem Foto ist die 42-Jährige gar mit Zigarette zu sehen. Die markanteste Typveränderung ist jedoch ihre radikale Kurzhaarfrisur. Mehrere Medien, darunter auch die Gala, vermuten allerdings, dass es sich bei der Frisur um eine Perücke handeln könnte.

Fans geteilter Meinung

So oder so sorgt ihr neue Look für einigen Wirbel auf Instagram. In den über 14.000 Kommentaren gehen die Meinungen über den neuen Look auseinander. Die Mehrheit der Fans zeigt sich begeistert und überschüttet den Post mit Feuer- und Herz-Emojis. In den Kommentaren werden allerdings auch wenig schmeichelhafte Vergleiche mit der Horrorpuppe aus den "Chucky"-Filmen gezogen. Andere sehen gar eine große Ähnlichkeit mit Bianca Censori, der aktuellen Partnerin von Kardashians Ex-Mann Kanye West.

Vierfach-Mama und Wirschaftsmogul

Kim Kardashian startete ihre Karriere im Reality-TV mit der Erfolgsserie "Keeping up with the Kardashians". Mittlerweile ist die 42-jährige auch ein erfolgreicher Wirtschaftsmogul in der Modebranche und setzt sich seit der Aufnahme ihres Jurastudiums für eine Reform des amerikanischer Gefängnisse ein. Auch mit ihrem Privatleben gerät der Reality-Star immer wieder in die Schlagzeilen. Aus ihrer Ehe mit Kanye West gingen vier Kinder hervor Tochter North (10) und Sohn Saint (7) wurden von Kardashian selber ausgetragen. Ihre andere Tochter Chicago (5) sowie ihr Sohn Psalm (4) kamen per Leihmutter zur Welt. 2021 reichte sie die Scheidung von Kanye West ein. In einem Interview am Rande des CR-Shootings bezeichntete Kardashian ihre Mutterrolle als "anspruchvollste und lohnendste Erfahrung" ihres Lebens.