Joko und Klaas haben eine Schatzsuche begonnen. Wer alle Rätsel löst, dem winkt eine Million Euro. Die möglichen Lösungen der Rätsel:

Nachdem sie am Dienstagabend in der Show "Joko und Klaas gegen Pro7" gewonnen haben, standen dem Moderatorenduo Joko und Klaas am Mittwoch 15 Minuten Sendezeit zu, die sie zu ihrer freien Verfügung benutzen konnten. Doch dieses Mal läuft das Ganze etwas anders: Denn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nutzen am Mittwochabend nur einen Teil der 15 Minuten. Der Grund: Die beiden Moderatoren hatten sich etwas Spezielles ausgedacht. Eine Schatzsuche mit täglichen Rätseln.

So läuft die Schatzsuche von Joko und Klaas ab

Wie die beiden Entertainer am Mittwochabend (8. November) bekannt gaben, wurde an einem unbekannten Ort irgendwo in Deutschland ein Schatz, oder besser gesagt ein Koffer versteckt. Dieser Schatz wird das Leben eines Zuschauers oder einer Zuschauerin für immer verändern, erklärten sie. Denn in dem Koffer befinden sich eine Million Euro. Die würden demjenigen gehören, der den Koffer als Erster erreicht. Um den Koffer zu finden, müssten allerdings unterschiedliche Rätsel gelöst werden. Jeden Abend, pünktlich um 20:15 Uhr gibt es auf Pro7 ein neues Rätsel. Durch das Lösen dieser Rätsel erhält man Zahlen, die nach und nach einen Längen- und einen Breitengrad preisgeben. Hat man alle 7 Rätsel gelöst, gelangt man so zu dem Ort, an dem der Koffer versteckt ist. Wer ihn als Erster erreicht, der bekommt was darin ist - eine Million Euro.

Das erste Rätsel "Das Frühstück" vom Mittwoch

Das erste Rätsel mit dem Titel "Das Frühstück" wurde direkt am Mittwoch, gleich im Anschluss an die Erklärung der Schatzsuche, ausgestrahlt: Joko und Klaas sitzen an einem Tisch. eine Bedienung kommt ins Bild und bringt Joko einen Bagel, Klaas eine Laugenstange. Dann beginnt eine recht kryptische Unterhaltung, die nur daraus besteht, das Joko "So" und Klaas "Wie" sagt. Hier das erste Rätsel, das drei Zahlen ergeben soll, nochmal in voller Länge:

Die mögliche Lösung des ersten Rätsels "Das Frühstück"

Im Internet wurde natürlich sofort spekuliert, was die Lösung des Rätsels sein könnte. Möglich wäre: Joko bekam einen Bagel, der jedoch für eine Zahl und zwar die "0" steht. Klaas bekam eine Laugenstange, die eine "1" darstellt. Die Anzahl der Worte "So" und "Wie" könnte für die Anzahl der Nullen und Einsen stehen und somit einen Binärcode darstellen. In den sozialen Netzen erkannten User, dass der entstandene Binärcode einem ASCII-Code entspricht, einem Code, mit dem Zeichensätze codiert werden können. Der Binärcode würde damit das Wort "Apache" ergeben, was auf den Rapper Apache 207 hinweisen könnte. Die drei ersten Koordinaten wären somit "2", "0" und "7".

Joko und Klaas haben irgendwo Millionenschatz versteckt

Das zweite Rätsel "Lesung und Konzert" vom Donnerstag

Am Donnerstag um 20:15 Uhr folgte das zweite Rätsel. Die Lösung bringt dem Schatzsuchenden diesmal zwei Zahlen, die zu den Längen- und Breitengraden gehören. Das Rätsel trug den Titel: "Lesung und Konzert": Klaas sitzt auf einem Stuhl, in der Hand hat er ein Heft auf dem "Yumruk" steht. Joko steht neben ihm, vor ihm befindet sich eine Stele mit einem Telefon darauf. Als eine Frau die Lampe neben Klaas anmacht, öffnet er das Heft und beginnt zu lesen: "Welch tiefes Summen, welch heller Ton, Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde? Verkündigt ihr dumpfen`Piiiiiiieeeep´schon des Osterfestes erste Feierstunde?". Ein Wort im Text war wegen eines Signaltons nicht zu hören. Daraufhin greift Joko zum Telefon und tippt darauf herum. Die Töne der Tasten ergeben dabei eine Melodie. Hier das zweite Rätsel noch einmal in voller Länge:

Die mögliche Lösung des zweiten Rätsels "Lesung und Konzert"

Der Text, den Klaas vorgelesen hat, ist ein Auszug aus Goethes Tragödie "Faust". Das unterstreicht zudem das Wort "Yumruk"auf dem Heft, das türkisch ist und auf deutsch "Faust" bedeutet. Wer den Text von "Faust" kennt, weiß nun: Das gepiepte Wort war "Glocken". Die Melodie, die Joko auf dem Telefon eingetippt hat, ergab das bekanntes Lied: "Bruder Jakob". Im Netz kursieren nun mehrere Lösungsansätze: Manche User schreiben, die Lösung sei "18", weil das zensierte Wort "Glocken“"heißt und im Lied Bruder Jakob 18 Glockenschläge zu hören sind. Die Lösung könnte auch die Seitenzahl "53" des Buches "Faust" sein, auf der der Auszug steht, den Klaas vorgelesen hat. Allerdings könnte auch das Wort "Glocken" in "Faust" gesucht worden sein, damit es auf das Wort "Glocken" im Lied "Bruder Jakob" hinweist. Die beiden Noten, die in dem Lied gespielt werden, während das Wort "Glocken" gesungen wird, sind ein "a" und ein "f". Spielt man nun das Lied "Bruder Jakob", wie Joko, auf dem Telefon nach, erklingen "a" und "f", wenn die Tasten "6" und "4" gedrückt werden. Eine weitere mögliche Lösung.

Am Freitag um 20:15 Uhr gibt es das nächste Rätsel.