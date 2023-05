In der 13. Folge von "Germany´s Next Topmodel" 2023 am Donnerstag, 11. Mai, entscheidet sich, welche Kandidatinnen in die Top Ten einziehen.

Wer kann am überzeugendsten ein It-Girl darstellen? Darum geht es beim Fotoshooting mit Yu Tsai in der 13. Folge von "Germany´s Next Topmodel", die am Donnerstag, 11. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen ist. Der Fotograf ist zum vierten Mal zu Gast bei GNTM und für seine hohen Ansprüche bekannt.

GNTM-Fotoshooting in Luxus-Penthouse über Los Angeles

Das Fotoshooting findet in einem Luxus-Penthouse über Los Angeles statt. Die Nachwuchs-Models tragen Kleidung der Star-Designer Saint Laurent, Vauthier, Costello und Dundas und posieren mit Champagnerflaschen und Diamanten.

Was sie nicht wissen: Während Yu Tsai sie ablichtet, stehen ihre Liebsten nur wenige Meter entfernt. Model-Mama Heidi Klum hat Familien und Freunde der Nachwuchsmodels einfliegen lassen.

GNTM-Kandidatinnen schließen Familie und Freunde in die Arme

Somajia (21, Bielefeld) macht beim Anblick ihrer besten Freundin Freudensprünge. „Oh mein Gott, was für ein geiler Moment! Das habe ich echt nicht erwartet. Das ist wirklich eine fette Überraschung!“ Vivien (22, Koblenz) schließt strahlend ihre Mutter in die Arme und Anna (24, Bochum) bricht beim Anblick ihres Verlobten in Freudentränen aus.

Germany´s Next Topmodel-Teilnehmerinnen schreiten in Ballkleidern über den Catwalk

Bei aller Freude: Beim Elimination Walk ist anschließend volle Konzentration gefragt. Denn die angehenden Models laufen nicht nur vor ihren Freunden und Familien, es geht auch um den Einzug in die Top Ten.

Die 20-jährige Katherine aus Flensburg sagt dazu: „In die Top Ten einzuziehen wäre ein absoluter Meilenstein. Man legt sich jetzt noch mehr ins Zeug als sonst.“ Und die Aufgabe, die sie dafür bewältigen müssen, ist gar nicht so einfach: Die Kandidatinnen sollen in ausladenden Ballkleidern elegant durch das Publikum schreiten.

Darauf freut sich Anna aus Bochum ganz besonders. „Ich werde mich auf dem Laufsteg in so einem Kleid wirklich wie eine Prinzessin fühlen", sagt die 24-Jährige. "Und es ist einfach das Schönste, dass mein Freund heute zugucken kann. Der hat mich ja so auch noch nie gesehen.“

Gastjurorin Sofia Vergara entscheidet mit Heidi Klum, wer in die Top Ten bei GNTM einzieht

Auch die 23-jährige Vivien freut sich darüber, dass sie diesen Moment mit ihrer Mutter teilen kann. „Es ist natürlich was anderes, wenn die Familie da ist und dabei zuguckt, was man hier tut. Es macht mich unglaublich glücklich, dass meine Mama heute hier sein kann. Das ist ein unbeschreibliches Geschenk.“

Wie gut sich die Kandidatinnen schlagen werden, beurteilt Heidi Klum zusammen mit Gastjurorin Sofia Vergara: „Wenn im Publikum Menschen sitzen, die dir wichtig sind, macht einen das besonders nervös", weiß Klum.

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind raus: