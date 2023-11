Bürger Lars Dietrich und seine Kollegin Caroline Beil haben in Worms eine echte Horrornacht erlebt. Mitten in der Nacht war in ihrem Hotel ein Feuer ausgebrochen. Der Entertainer war so in Panik, dass er aus dem Fenster im ersten Stock sprang.

Das Feuer brach am Mittwoch gegen 01:40 Uhr in einem Laden im Erdgeschoss des Dom-Hotels aus, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr musste wegen des starken Rauchs die Hotelgäste evakuieren. Unter den Gästen waren auch die Promis Bürger Lars-Dietrich und Caroline Beil, die gerade mit einem Theaterstück durch Deutschland touren und in dem Hotel übernachtet hatten.

Lauter Knall mitten in der Nacht

Caroline Beil war gegen zwei Uhr morgens durch einen lauten Knall geweckt worden. Gegenüber der "Bild" schildert sie, was weiter geschah: "Nach dem Feuer-Knall habe ich aus dem Fenster meines Zimmers geschaut und gesehen, dass unter uns alles in Flammen stand. Die Funken flogen", sie habe dann die Feuerwehr gerufen und war in den Flur geflüchtet.

Entertainer in Panik

Ihr Kollege Bürger Lars Dietrich war im ersten Stock untergebracht. Laut Beil ist er in seiner Panik aus dem Fenster auf ein Auto gesprungen. Fotos, die der "Bild" vorliegen. zeigen, wie der 50-Jährige gemeinsam mit Beil vor dem Hotel steht. Offenbar hatte er nicht mal Zeit sich anzuziehen, er konnte lediglich einen Mantel überstreifen, bevor er aus dem Fenster sprang. Caroline Beil selbst versuchte gemeinsam mit anderen Hotelgästen über den Flur zu entkommen, doch der Rauch sei zu dicht gewesen. "Wir hatten Todesangst. Alle waren in Panik“, so Beil gegenüber der "Bild".

Glimpflich davon gekommen

Angaben der Polizei Worms zufolge erlitten einige Gäste eine leichte Rauchgasvergiftung, Ein Teil von ihnen brachten Rettungskräfte zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Wormser Zeitung berichtet von insgesamt 18 Verletzten. Bürger Lars Dietrich, Caroline Beil und der Rest des Teams sind glücklicherweise glimpflich davon gekommen. Sie wurden Beil zufolge zwar auf Rauchgasvergiftung untersucht, aber sie mussten nicht beatmet werden. Auch den Sprung aus dem Fenster soll Dietrich gut überstanden haben. Den Rest der Nacht verbrachten sie im Amtsgericht Worms.