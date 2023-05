Am Dienstag hat der österreichische Schlagersänger Freddy Quinn mit 91 seiner Partnerin Rosi in Hamburg das Ja-Wort gegeben. Die beiden sind seit 30 Jahren befreundet und seit 10 Jahren ein Paar.

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr heiratete er seine Rosi im engsten Freundes- und Familienkreis. Laut der Bild-Zeitung waren nur 25 Gäste bei der Trauung im Standesamt dabei. Nach der Eheschließung ging es für die Hochzeitsgesellschaft in ein Restaurant in Hamburg.

Hochzeitsnacht vor dem Fernseher

Die 64-jährige Braut trug ein von ihr selbst entworfenes, cremefarbenes Seidenkleid. Der Bräutigam hatte einen schicken Anzug mit passender Weste und bunter Fliege an. Auf die Flitterwochen will das Paar allerdings verzichten. "Bei uns zieht wieder Alltag ein. Wir kennen uns so lange. Unsere Hochzeitsnacht feiern wir gemütlich vor dem Fernseher", sagte Rosi gegenüber der Bild.

Erste Ehe nicht gültig

Für Quinn, der in den 50er und 60ern mit Hits wie "Junge komm bald wieder" Erfolge feierte, ist es die erste offizielle Ehe. 2008 starb seine Partnerin Lilli Blessmann. Die damalige Hochzeit in Las Vegas wurde jedoch nie amtlich eingetragen und war somit nicht gültig. Rosi ist geschieden. Einen romantischen Antrag gab es zuvor nicht. Laut Rosi habe Quinn eines Tages gesagt: "Wir machen das jetzt! Lass uns heiraten!" und schon steckten sie in den Vorbereitungen für die Hochzeit.