Manche sagen, es sei der bessere "Tatort": Ein Polizeiruf beendet heute am Sonntag (27.8.) die Krimi-Sommerpause im Ersten. "Du gehörst mir" aus Magdeburg ist kein klassischer Krimi, aber absolut sehenswert. Hier Handlung, Darsteller und Kritik.

Handlung: Darum geht es im Polizeiruf 110 "Du gehörst mir" heuteaus Magdeburg

Darum geht es im neuen Polizeiruf: Als die 23-jährige Lana kurz Kinderwagen samt Baby in einer belebten Fußgängerzone Magdeburgs aus den Augen lässt, passiert es: Wagen und Kind verschwinden spurlos. Hauptkommissarin Brasch wird zum Tatort gerufen, just als sie ihren Chef, Kriminalrat Uwe Lemp, ins Sabbatical verabschieden will. Halb so wild, findet Lemp. Brasch soll ruhig losfahren. Auf dem Sprung zum Taxi hilft er noch seiner Nachbarin Inga dabei, den Kinderwagen ihres neugeborenen Kindes in ihre Wohnung zu tragen, als plötzlich ein Hockeyschläger auf sein Knie niedersaust. Lemp fällt in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kommt, findet er sich in der Gewalt seiner Nachbarin wieder.

Unterdessen versucht Brasch, das entführte Baby zu finden. Mutter Lana ist sich sicher, dass ihre Ex-Affäre Chris das Kind in seiner Gewalt hat. Der hat sie bis zuletzt gestalkt. Chris aber bestreitet alle Vorwürfe und behauptet, er sei das eigentliche Stalking-Opfer. So steht Aussage gegen Aussage. Als Brasch herausfindet, dass ausgerechnet Lemp die Gefährderansprache in Lanas Stalking-Fall gehalten hat, bemerkt sie, dass auch er spurlos verschwunden ist.

Inga Werner (Franziska Hartmann) nimmt den entführten Säugling in Ihrer Wohnung in Augenschein. Eine Szene aus dem neuen Polizeiruf. MDR/Felix Abraham

Was ist das Besondere am Polizeiruf "Du gehörst mir" am 27. August?

„Du gehörst mir“ ist keine klassische Krimi-Geschichte, sondern eher ein Psycho-Thriller. "Mir war schon beim ersten Lesen des Buches klar, dass ich den Film wie ein Character-Drama umsetzen und so nahe wie möglich an die Figuren herankommen will, ohne diese abzustempeln oder zu verurteilen", sagt Regisseur Jens Wischnewski.

Wer sind die Schauspieler heute im Magdeburger Polizeiruf?

Hauptkommissarin Doreen Brasch: Claudia Michelsen

Kriminalrat Uwe Lemp: Felix Vörtler

Günther Marquez: Pablo Grant

Inga Werner: Franziska Hartmann

Lana Stokowsky: Hannah Schiller

Christian Novak: Max Hemmersdorfer

Margot Werner: Susanne Häusler

Inez Ruis: Safinaz Sattar

Rosa Merz: Susana AbdulMajid

Reiner Schwabe: Johannes Ahn

Sinja Berger: Maj-Britt Klenke

Matilda Milena: Kober-Sinclair

Kritik und Pressestimmen: Wird der Polizeiruf am Sonntag gut?

Die Kritiker sind sich einig: Dieser Polizeiruf ist ungewöhnlich und sehenswert. Hier Stimmen:

"Es ist ein Fall, in dem man mitfühlt. Mit vielen Beteiligten." t-online

"Recht kompliziert konstruiert und etwas überfrachtet ist „Du gehörst mir“, das schon, doch erscheint der radikale wie verwirrte Gemütszustand der jungen Frau, deren Baby mit sieben Wochen gestorben ist, das morgens tot im Bettchen lag, bald gar nicht mehr so befremdlich und überzeichnet." Frankfurter Rundschau

"„Du gehörst mir“ ist ein leiser Krimi, dessen Wucht sich gezielt entfaltet." Frankenpost

"Durch den fehlenden emotionalen Fokus verliert "Du gehörst mir" leider zunehmend an Intensität und wandelt sich zu einer lauwarm aufgebrühten Stalking-Geschichte, die in eine erzwungene Auflösung mündet, während die Motivationen der Charaktere erstaunlich undurchsichtig bleiben." Quotenmeter

"Mit einem starken "Polizeiruf" endet die Sommerpause des ARD-Sonntagskrimis. In "Du gehörst mir" verschwindet ein Baby, und damit alle Gewissheiten, wer hier gut ist und wer böse." Süddeutsche

"Ein spannender Film, der allerdings nichts für Fans des klassischen Whodunit-Krimis ist, denn der Täter steht schon nach wenigen Minuten fest." rnd