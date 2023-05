Lisa und Angelina stehen heute, Mittwoch, 10. Mai, im Finale der TV-Sendung "Der Bachelor". Für das klärende Gespräch danach hat RTL ein Wiedersehen wie kein anderes angekündigt.

"Ich hab mich vor Wochen in ein ungewisses Abenteuer gestürzt, von dem ich nicht wusste, was mich erwartet", resümiert "Bachelor" David Jackson kurz vor der letzten Entscheidung. Von 23 Kandidatinnen stehen zwei im Finale, Lisa und Angelina. Eine von ihnen wird in Folge 11 die letzte Rose bekommen. Doch kommt der Bachelor wirklich mit einer der beiden zusammen oder schlägt sein Herz am Ende doch für eine ganz andere Frau? Das erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am heutigen Mittwoch, ab 20:15 Uhr auf RTL.

Bachelor verbringt Aktion-Date mit Lisa - Erste gemeinsame Nacht im Chalet

In Folge 11 versucht David zunächst einmal die Entscheidung auszublenden. Mit Kandidatin Lisa macht er die Kartbahn unsicher, ehe sie sich auf ein Chalet zurückziehen.

"Da werde ich dann mindestens genauso Gas geben wie hier", scherzt der Bachelor und führt aus: "Das ist auf jeden Fall das, was ich heute brauche. Nochmal ganz viel Zeit mit Lisa und sich nochmal voll aufeinander einlassen."

Gemeinsam lassen sie ihre bisherige Reise Revue passieren und verbringen erstmals eine Nacht miteinander – ganz ohne Kameras und andere äußere Einflüsse. "Wir sind jetzt auf jeden Fall noch mehr zusammengerückt", verrät Lisa am nächsten Tag.

Bachelor David erlebt "extremes Gefühlschaos"

Auch David hat das Date mit der Potsdamerin genossen, durchlebt aber zugleich ein "extremes Gefühlschaos", wie er sagt. "Ich hoffe, dass der Moment kommt, wo ich dann eine klare Tendenz habe." Ob ihm das zweite Date mit Angelina mehr Klarheit verschafft?

Auch das Date mit Angelina wird eine ganz besondere Erfahrung: David und die 28-Jährige besuchen einen Greifvogelpark und sind überwältigt von den imposanten Tieren. Beim gemeinsamen Kochen im Anschluss bekommt David einen Eindruck davon, wie eine Zukunft mit Angelina aussehen könnte. Auch die beiden verbringen die Nacht zusammen.

Großes Gefühlschaos bei Bachelor David auch im Finale

Am nächsten Tag gesteht Angelina: "Shit, ich hab mich verliebt. Was soll ich sagen!?" Auch David ist hin und weg: "Das ist auf jeden Fall mehr wie verknallt sein." Aber Gefühle hat er eben auch für eine andere Frau.

Im großen Finale spielen bei David dann die Gefühle verrückt. Für ihn lautet die Frage nicht, für welche Frau er etwas empfindet, sondern vielmehr: "Wen kann ich eher gehen lassen?" Für wen wird er sich also entscheiden?

RTL kündigt "große Überraschung" beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig an

Oder gehört sein Herz vielleicht einer ganz anderen Frau? In die vielen Spekulationen hat RTL jetzt selbst Öl ins Feuer gegossen. Für das große Wiedersehen mit Frauke Ludowig, das direkt im Anschluss an die Folge ausgestrahlt wird, kündigt der Sender "eine große Überraschung" an, "mit der niemand gerechnet hat."

Außerdem postete der Sender auf seinem Instagram-Kanal einen Beitrag mit dem Satz "Ihr denkt, die Staffel ist auserzählt?", garniert mit Beschwerden der Zuschauer, wie langweilig doch die diesjährige Staffel gewesen sei. In einem Dreier-Slider folgen die Sätze "Die letzten Worte sind noch nicht gesprochen" und "Das Wiedersehen wird wie kein anderes." Die Zuschauer dürfen also gespannt sein.

Wer nicht so lange warten kann, kann sich vorab die letzte Rosenvergabe auf RTL+ anschauen.