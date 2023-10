Helene Fischer hat ihre Tournee in Frankfurt beendet. Neben Rosen, Tränen und Applaus spielte dabei offenbar auch ein Dildo eine Rolle.

Es war das Ende einer Marathon-Tournee mit über 70 Konzerten. Nach fünf abschließenden Konzerten in Frankfurt ist die Mega-Tournee von Schlagerstar Helene Fischer (39) vorbei. Doch der Abschied bestand nicht nur aus Tränen und roten Rosen, sondern auch aus einem merkwürdigen hautfarbenen Gegenstand, der Fans der Sängerin stutzen lässt.

Helene Fischer zieht länglichen gummiartigen Gegenstand unter Kleid hervor

Nach ihrem letzten Konzert in Frankfurt bedankte sich Helene Fischer bei ihrem Publikum. In der Hand hatte sie einen ganzen Strauß roter Rosen. Plötzlich dreht sich die Schlagersängerin jedoch zu ihren Tänzern um und sagt: "And guys, this is for you!" Dabei zieht sie einen länglichen, hautfarbenen etwa 15 Zentimeter langen Gegenstand unter ihrem schwarzen Minirock hervor. Sie wedelt mit dem gummiartigen Ding vor den Tänzern herum, die teils komplett baff sind, oder anfangen zu lachen. Ein Fan hat den Moment auf Video festgehalten:

Helene wedelte nur ein paar Sekunden damit herum

So plötzlich der Moment entstand, so schnell ist er auch schon wieder vorbei. Gekonnt lässt die 39-Jährige das Ding unter dem Strauß Rosen verschwinden, während sie sich wieder zu ihren Fans umdreht.

Internet spekuliert über länglichen Gegenstand

Die haben im Internet natürlich darüber diskutiert um was es sich bei dem geheimnisvollen Gegenstand gehandelt hat. "Was ist das", schreibt einer. "Ist es das was ich denke?", schreibt ein anderer. "Ich denke, du denkst schon richtig", kommentiert ein weiterer Nutzer. "Spielzeug", fügt ein Vierter hinzu.

Mysteriöser Gengenstand auf Helene-Fischer-Konzert bleibt ein Rätsel

Letztendlich gab es keine Auflösung. Auch das Publikum in Frankfurt hat nicht erfahren, um was genau es sich bei dem Gegenstand handelte. Ob es sich um eine Wette, oder um einen Running-Gag der Schlager-Königin und ihrer Crew handelte, wer weiß.