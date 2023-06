Popsänger Alvaro Soler hat seine Freundin Melanie geheiratet. Das hat das Paar in einem Post auf Instagram bekannt gegeben. Der 32-jährige "The Voice"-Coach und das 25-jährige Model waren erstmals vor einem Jahr öffentlich aufgetreten.

Die Hochzeit fand bereits vor einem Monat, am 23. Mai statt, wie das Paar auf Instagram mitteilte. Wo genau sich das Paar das Ja-Wort gegeben hat, ist allerdings nicht bekannt. In dem Instagram-Post sind lediglich vier Fotos und das Datum "23.05.2023" umrahmt von zwei Herzen zu sehen. Auf den Hochzeitsfotos tragen Beide weiß und strahlen vor Freude. Nicht nur ihre Follower beglückwünschen das Paar zur Hochzeit. So gratulieren auch Nico Santos und "The Voice"-Kollegin Lena Meyer-Landruth dem Paar. "Es war magisch!", schwärmt Nico Santos, der offenbar bei der Hochzeit dabei war.

Erster Hit erhält fünffach Platin

Der Deutsch-spanische Popsänger Alvaro Soler wurde am 9. Januar 1991 in Barcelona geboren und lebte mit seiner Familie lange Zeit in Tokio, bevor er mit 17 Jahren nach Barcelona zurückkehrte um zu studieren. Bereits mit zehn Jahren nahm er Klavierunterricht und gründete während des Studiums mit seinem Bruder und zwei Freunden eine Band. Seit 2015 ist er als Solokünstler erfolgreich. Sein erster Hit "El mismo sol" hielt sich vier Wochen auf Platz eins der italienischen Charts und wurde fünffach mit Platin ausgezeichnet.

Seit 2021 "The Voice"-Coach

In Deutschland ist der Sänger seit 2021 als Coach bei der Castingshow "The Voice - Kids" bekannt. Im selben Jahr war er auch im Rateteam von "The Masked Singer". 2019 nahm er außerdem an der Vox-Fernsehshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teil. Auch auf der Kinoleinwand ist der 32-jährige Sänger zu hören. Im Animationsfilm "Encanto" aus dem Jahr 2021 leiht er der Figur Camilo Madrigal seine Stimme.

Seit 2022 offiziell ein Paar

Soler war von 2018 bis 2021 mit der spanischen Sängerin und Songwriterin Sofia Ellar liiert. Ein Jahr nach der Trennung lernte er dann die 25-jährige Melanie Kroll kennen. Der Popsänger und das deutsch Model machten ihre Beziehung im Juni 2022 bei den "Green Awards" öffentlich.