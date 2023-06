Gibt es wirklich keine Chance auf Frieden in der Ukraine? Darum geht es heute bei "Hart aber fair" im Ersten. Das sind die Gäste.

Hart aber fair heute (Montag, 12.6.) im Ersten beschäftigt sich mit diesem Thema: "Selbst das Wasser wird zur Waffe: Keine Chance auf Frieden in der Ukraine?" Hier kommt der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Berlin, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 12.6.2023

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Verteidigungs-ausschusses; Bundestagsabgeordnete; Mitglied im Bundesvorstand)

Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

Katja Gloger (Journalistin und Russlandexpertin; Buchautorin u.a. „Putins Welt“)

Sönke Neitzel (Militärhistoriker; Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam)

Alexander Rodnyansky (Berater des ukrainisches Präsidenten Wolodymyr Selenskyj)

Ina Ruck (Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Moskau)

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

Der zerborstene Damm, die Flut in der Ukraine zeigen: Dieser Krieg kann immer noch schlimmer werden. Bringt die ukrainische Offensive jetzt Erfolg? Wie stark ist Putins Russland wirklich, an der Front und in der Heimat? Und wann ist die Zeit reif für eine Offensive der Diplomaten? Diese Fragen wollen Louis Klamroth und Gäste heute diskutieren.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Berlin, kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer kommentieren können, ist hier zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".