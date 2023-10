Bei Hart aber fair heute Abend (30.10.) im Ersten geht es ein weiteres Mal um den Krieg in Israel. Wer sind die Gäste bei Louis Klamroth? Hier der Überblick zur aktuellen Sendung.

Hart aber fair-Gäste heute am 30.10.

Gerhart Baum (FDP - Ehemaliger Bundesinnenminister und Rechtsanwalt)

Shimon Stein (Ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland)

Lamya Kaddor (B'90/Grüne - Bundestagsabgeordnete und Islamwissenschaftlerin)

Peter Neumann (Professor für Sicherheitsstudien, Publizist)

Aref Hajjaj (Publizist und Vorsitzender des Palästina-Forums)

Das ist das Thema heute bei Hart aber fair im Ersten

Hart aber fair ist heute wieder auf Sendung. Moderator Louis Klamroth und Gäste sprechen am 30.10. einmal mehr über den Terrorüberfall der Hamas auf Israel und seine Folgen - wohl auch unter dem Eindruck der heutigen Meldung, dass die deutsche Hamas-Geisel Shani Louk offenbar tot ist . Wer ist mit im Studio? Wann läuft Hart aber fair im TV und in der Mediathek? Hier alle Infos zur Sendung am Montagabend.

"Der Weg der Gewalt: Kann das Sterben in Nahost gestoppt werden?" heißt das Thema der Sendung heute. Es geht um Israels Dilemma: Den Terror der Hamas mit einer Offensive in Gaza beantworten? Oder verhandeln, Geiseln retten, einen Mehrfronten-Krieg und den Tod vieler Zivilisten vermeiden? Aber beugt sich das Land dann so seinen Feinden? Und stehen die Verbündeten wirklich treu zu Israel? Diese Fragen wollen Klamroth und Gäste besprechen.

Wann kommt "Hart aber fair" im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt zur gewohnten Sendezeit am Montag um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Köln, kann zeitgleich auch als Stream in der ARD-Mediathek angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer schon vor der Sendung kommentieren und Fragen stellen können, ist ebenfalls auf der Seite zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Klamroth ist mit seiner Sendung in einer Reihe mit anderen wichtigen TV-Talkerin wie Markus Lanz oder Anne Will. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben". Privat ist Moderator Louis Klamroth mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert.