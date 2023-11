Hart aber fair heute im Ersten thematisiert - wie schon andere TV Talks der vergangene Tage - das Haushaltsloch. Wer sind die Gäste bei Louis Klamroth? Wie gehen sie das Thema an? Hier alles Infos.

Bei Hart aber fair heute - 27.11. - im Ersten geht es um die fehlenden 60 Milliarden Euro im Haushalt der Bundesregierung. Wer sind die Gäste bei Moderator Louis Klamroth? Wann läuft die Sendung? Alle Informationen im Überblick.

Hart aber fair-Gäste heute am 27.11.2023

Dr. Ralf Stegner (SPD, MdB, stellvertretender Parteivorsitzender der SPD Schleswig-Holstein)

Konstantin Kuhle (FDP, MdB, stellvertretender Fraktionsvorsitzender)

Ralph Brinkhaus (CDU, MdB, ehemaliger Fraktionsvorsitzender)

Henrike Roßbach (Journalistin, Korrespondentin im Parlamentsbüro der SZ)

Wolfgang Weber (Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI e.V.)

Das ist das Thema heute bei Hart aber fair im Ersten

Wie gestern schon Anne Will thematisiert auch Louis Klamroth die fehelnden Milliarden im Bundeshaushalt. Seit zwei Wochen weiß die Bundesregierung: Der Haushalt hat ein riesiges Loch. Warum wirken alle immer noch so überrumpelt? Reichen neue Tricks fürs Schuldenmachen oder muss eisern gespart werden? Was hält die Ampel noch zusammen, außer der Angst vor Neuwahlen? Diese Fragen wollen Moderator und Gäste besprechen.

Wann kommt Hart aber fair heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft um 21 Uhr live im Ersten und wird zeitgleich in der ARD-Mediathek als Stream angeboten.

Gibt es zur Sendung heute auch ein Gästebuch?

Ja, Interessierte können - auch schon vorab - hier im Gästebuch von Hart aber fair ihre Meinung abgeben. Ebenfalls auf der Seite gibt es nach der Sendung den Faktencheck.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

TV-Quoten: Wie erfolgreich ist Hart aber fair?

Vergangene woche erreichte "Hart aber fair" laut quotenmeter.de rund 2,22 Millionen Zuschauer, ein Marktanteil von 8,3 Prozent.