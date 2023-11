Bei "Hart aber Fair" heute im Ersten sprechen die Gäste über das neue Milliardenloch im Bundeshaushalt. Hier gibt's alle Infos zu Thema und Gäste bei Louis Klamroth.

Hart aber fair-Gäste heute am 20.11.23

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

Katharina Dröge (B‘90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)

Linda Teuteberg (FDP, Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Bundesvorstand)

Serap Güler (CDU, Bundestagsabgeordnete)

Jens Südekum (Professor für internationale Volkswirtschaftslehre)

Kristina Dunz (Journalistin, stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerk Deutschland)

Hart aber fair am Montag: Das ist das Thema heute am 20.11.23

"Der 60 Milliarden-Rumms - geht der Ampel die Kohle aus?", ist heute die Frage bei "Hart aber fair" - letztlich exakt das Thema, über das am Sonntag schon Anne Will mit ihren Gästen sprach: Das Bundesverfassungsgericht sperrt 60 Milliarden für den Ampelhaushalt: Wo will die Regierung so viel Geld einsparen? Geht jetzt der Streit um mehr Schulden oder höhere Steuern los? Und was bleibt von Reformen und Öko-Umbau, von Fördergeld für E-Autos und neue Heizungen? Diese Fragen wollen Klamroth und Gäste besprechen.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".