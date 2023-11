Bei Hart aber fair heute (13.11.) im Ersten geht es um die Situation auf dem Arbeitsmarkt - und die steigenden Ansprüche von Arbeitnehmern und Gewerkschaften. Wer sind die Gäste bei Moderator Louis Klamroth? Hier der Überblick zur aktuellen Sendung.

Hart aber fair ist heute am Montag, 13.11., wieder auf Sendung, allerdings ein paar Minuten später als sonst. Moderator Louis Klamroth und Gäste sprechen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wer ist mit im Studio? Wann läuft Hart aber fair im TV und in der Mediathek? Hier alle Infos zur Sendung am Montagabend.

Hart aber fair-Gäste heute am 13.11.

Hubertus Heil (SPD, Bundesarbeitsminister)

Christiane Benner (Erste Vorsitzende der IG Metall)

Ronja Ebeling (Journalistin)

Hendrik Ambrus (Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs)

Prof. Michael Hüther (Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft)

Das ist das Thema heute bei Hart aber fair im Ersten

"Löhne hoch, Arbeitszeit runter: Keinen Bock mehr auf Leistung?", heißt das Thema der Sendung heute: Die Wirtschaft schrumpft, die Ansprüche der Beschäftigten steigen. Kräftige Lohnerhöhungen, die 4-Tage Woche: alles zurecht? Oder zuviel Anspruch bei weniger Leistungswille? Dann noch höheres Bürgergeld, steigende Mindestlöhne: Können wir uns das alles leisten? All diese Fragen wollen Louis Klamroth und Gäste diskutieren (hier der Trailer zur Sendung).

Wann kommt "Hart aber fair" im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt heute erst um 21.15 Uhr im Ersten. Die Sendung kann zeitgleich auch als Stream in der ARD-Mediathek angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer schon vor der Sendung kommentieren und Fragen stellen können, ist ebenfalls auf der Seite zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Klamroth ist mit seiner Sendung in einer Reihe mit anderen wichtigen TV-Talkerin wie Markus Lanz oder Anne Will. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

Auch interessant für dich: TV Programm heute

Das sind Gäste und Thema heute bei Hart aber fair am 6. November

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben". Privat ist Moderator Louis Klamroth mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert.