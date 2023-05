Hart aber fair heute: Gäste und das Thema der Sendung am 8.5.2023. Montag, 8. Mai, läuft „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth wieder im Ersten.

Das sind die Gäste bei "Hart aber fair" heute am 8.5.2023.

Klara Geywitz , SPD, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

, SPD, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Caren Lay , Die Linke, Bundestagsabgeordnete; Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik

, Die Linke, Bundestagsabgeordnete; Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik Erdal Balc i, Familienvater, sucht mit seiner Familie seit mehr als sechs Jahren bezahlbares Haus oder Grundstück

i, Familienvater, sucht mit seiner Familie seit mehr als sechs Jahren bezahlbares Haus oder Grundstück Dirk Salewsk i, Bauunternehmer

i, Bauunternehmer Gerhard Matzig, Buchautor und Architektur-Journalist bei Süddeutsche Zeitung

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

beschäftigt sich(Montag, 8.5.) mit dieser Frage: "Menschen suchen ein Zuhause: Wer ist schuld an der Wohnungsnot?". Hier kommt der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Berlin, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

Viele Fragen werden heute bei "Hart aber fair" mit Moderator Louis Klamroth diskutiert. Darum geht's heute in der Sendung: Das Eigenheim unbezahlbar, günstige Mietwohnung nicht zu haben.

Warum haben alte Menschen oft zu große Wohnungen, während junge Familien nichts finden? Warum wird so wenig und so teuer gebaut? Und machen die vielen Vorschriften und Ökoauflagen das Bauen bald ganz unmöglich?

Menschen, die sich an der Diskussion beteiligen wollen, können das auf diesen Wegen tun: Bei Facebook über twitter oder per E-Mail an hartaberfair@wdr.de

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Berlin, kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".