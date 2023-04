"Hart aber Fair" kommt am 3.4.2023 wieder im Ersten. Wer sind die Gäste und worüber diskutieren sie am Montag? Hier gibt's alle Infos zur Sendung.

Bei Hart aber fair sprechen die Gäste seit Jahren über Themen die Deutschland bewegt. Seit einigen Wochen mit Moderator Louis Klamroth als Nachfolger von Frank Plasberg. In der Sendung am Montag, 3. April 2023 geht es um 21 Uhr um dieses Thema: "Die Ukraine kämpft, die Bundeswehr übt noch: Muss Deutschland Krieg können?"

Hier kommt der Überblick über Gäste im Studio, Sendezeit und Wiederholung in der Mediathek.

Das sind die Gäste bei "Hart aber fair" heute am 3.4.

Für die Sendung am Montag haben diese Persönlichkeiten ihr Kommen zugesagt:

, Chefredakteurin der taz Im Einzelgespräch: Rüdiger Hesse, Bundeswehr-Einsatzveteran

Hart aber fair am Montag: Das ist das Thema heute am 3.4.23

Während die Ukraine ums Überleben kämpft, wird hierzulande gefragt: Wie viel Geld und Unterstützung braucht die Bundeswehr, um wieder kampffähig zu werden? Und was machen Kampf und Krieg mit den Soldaten und mit ihren Angehörigen?

Menschen, die sich an der Diskussion beteiligen wollen, können das auf diesen Wegen tun: Bei Facebook über twitter oder per E-Mail an hartaberfair@wdr.de

Hart aber fair gestern: Gäste und Thema am 20.03.23

Vor zwei Wochen sprachen die Gäste bei "Hart aber Fair" über das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen in Deutschland.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Sendetermine und Sendezeit von "Hart aber fair" in den nächsten Tagen

TV-Wiederholungen

04.04.2023, 2.05 Uhr, Das Erste

04.04.2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

05.04.2023, 0.55 Uhr, 3SAT

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Sinkflug der Quoten von"Hart aber fair" und Kritik an Moderator Klamroth

Seit Beginn seiner Karriere bei „Hart aber fair“ steht der Moderator Louis Klamroth allerdings in der Kritik. Am Anfang war es seine Beziehung zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer bemängelt. Inzwischen geht es auch um die Einschaltquote.

Keine zwei Millionen Zuschauer schalteten zum Beispiel am 13. März ein. Auch an der Hürde von drei Millionen Zuschauern scheiterte Louis Klamroth bisher immer. Laut DWDL erreicht „Hart aber fair“ im Schnitt eine Quote von 2,67 Millionen Zuschauern. Klamroth-Vorgänger Frank Plasberg kratzte in seiner letzten Sendung mit 3,95 Millionen an der Vier-Millionen-Marke.