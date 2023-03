Bei "Hart aber Fair" heute im Ersten sprechen die Gäste über das Thema Zuwanderung. Wen hat Moderator Louis Klamroth in der Sendung?

"Hart aber fair" heute am 6. März beschäftigt sich mit dem Thema Zuwanderung nach Deutschland und ihre Folgen. Fünf Gäste hat Moderator Louis Klamroth dazu in seiner Sendung.

Hart aber fair heute: Das sind die Gäste am 6. März 2023

Britta Haßelmann, B‘90/Grüne

Jens Spahn, CDU, Stellv. Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied

Isabel Schayani, Moderatorin ARD "Weltspiegel", Leiterin der Redaktion "WDRforyou"

Tareq Alaows, Flüchtlingspolitischer Sprecher der Organisation "Pro Asyl"

Tanja Schweiger, Freie Wähler, Landrätin des Landkreises Regensburg

Hart aber fair heute: Das ist das Thema am 6.3.23

"Über eine Million Menschen suchen Zuflucht: Deutschland an der Belastungsgrenze?", lautet das Thema der Sendung heute im Ersten. Es fehlt an Unterkünften, Schulen, Geld: Überfordert die Rekordzahl an Flüchtlingen Stadt und Land? Scheitert so die Integration? Warum bleiben Zehntausende hier, die eigentlich abgeschoben werden müssten? Und warum müssen zu oft die gehen, die gut integriert sind? Diese Fragen wollen Moderatour Louis Klamroth und seine Gäste diskutieren.

Vergangene Woche hatten Klamroth und Gäste bei Hart aber fair über den Ukraine-Krieg gesprochen. Aussagen der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht machten dabei Schlagzeilen.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt heute wieder zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kann dann auch in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Das ist Hart aber Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Doch bekannt ist Klamroth bereits seit 2003. Der heute 32-Jährige stand als Kind für den Kinofilm "Das Wunder von Bern" als Schauspieler vor der Kamera. Privat ist Louis Klamroth mit der bekannten Klima-Aktivistin Luisa Neubauer liiert.