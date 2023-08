Bei Hart aber fair heute im Ersten sprechen die Gäste über die Asylpolitik der Bundesregierung. Wer ist mit dabei?

Hart aber fair heute (Montag, 14.8.) im Ersten beschäftigt sich in der ersten Sendung nach der Sommerpause mit der Asylpolitik der Bundesregierung. Hier der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Berlin, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 14.8.23

Prof. Dr. Lars Castellucci, Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion

Thorsten Frei, CDU, Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wiebke Judith, Rechtspolitische Sprecherin bei Pro Asyl

Cansin Köktürk, Grüne, Sozialarbeiterin und Buchautorin,

Ruud Koopmans, Professor für Soziologie und Migrationsforschung,

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

"Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?", lautet das Thema der heutigen Sendung (hier der Trailer). Die Zahl der Flüchtlinge steigt, der Ton in der Politik wird rauer. Asylverfahren nur noch außerhalb der EU? Clanmitglieder abschieben, auch ohne Vorstrafe? Was bringen solche Vorschläge? Was wird aus einer Gesellschaft, die auf Abschottung setzt und Menschenrechte in Frage stellt? Diese Fragen wollen Louis Klamroth und Gäste heute diskutieren.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt Montag zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Berlin, kann auch hier in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer kommentieren können, ist ebenfalls auf der Seite zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".