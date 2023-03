Bei "Hart aber Fair" heute im Ersten sprechen die Gäste über fehlenden Arbeitskräfte in Deutschland und die Folgen. Hier alle Infos zu Thema und Gäste heute bei Klamroth.

Bei Hart aber fair heute am 13. März 2023 sprechen die Gäste über das Thema Arbeitsmarkt in Deutschland. Hier der Überblick über Gäste im Studio, Sendezeit und Wiederholung in der Mediathek.

Hart aber fair heute: Das sind die Gäste am 13.3.23

Hubertus Heil, SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales

Frank Thelen, Unternehmer und Start-Up-Investor

Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Karen Malsy, Erzieherin aus Offenbach, Mitglied bei Verdi und der Partei "Die Linke"

Hart aber fair gestern: Gäste und Thema am 20.03.23 Sara Weber, deutsch-amerikanische Journalistin und Digitalstrategin, Buchautorin

Im Einzelgespräch: Jessica Hansen, Unternehmerin, Malermeisterin, führte in ihrem Unternehmen die 4-Tage-Woche ein

Hart aber fair heute: Das ist das Thema am 13.3.23

"Die neue Macht der Arbeitnehmer: Mehr Geld für weniger Arbeit?" lautet heute das Thema bei "Hart aber fair". Es geht also um die neuen Realitäten am Arbeitsmarkt. Drohen Streiks wie seit langem nicht? Bis zu 15 Prozent mehr: Zeigen die aktuellen Lohnforderungen, wie stark Arbeitnehmer mittlerweile sind? Und weiter gedacht: Braucht Deutschland die Vier-Tage-Woche oder einfach "mehr Bock auf Arbeit", wie es gerade erst zugespitzt formuliert wurde? Duiese FRagen wollen Louis Klamroth und Gäste diskutieren. Hier der Trailer zur Sendung.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt heute zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kann dann auch in der Mediathek als Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Das ist Hart aber Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".