Bei Hart aber fair heute (28.8.) im Ersten sprechen Moderator und Gäste über die Pläne zur Kindergrundsicherung. Wer ist mit dabei? Hier alle Infos zur Sendung am Abend.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 28.8.23

Ricarda Lang, B‘90/Grüne

Serap Güler, CDU

Prof. Dr. Stefan Kooths, Ökonom, Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel

Anna Mayr, Redakteurin im Politik-Ressort der ZEIT

Heinz Hilgers, Ehrenpräsident des Deutschen Kinderschutzbundes

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

heute (Montag, 28.8.) im Ersten beschäftigen sich Louis klamroth und Gäste mit dem Thema "Einigung bei der Kindergrundsicherung: Mauer Kompromiss oder wirklicher Fortschritt?" Hier der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Berlin, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

"Einigung bei der Kindergrundsicherung: Mauer Kompromiss oder wirklicher Fortschritt?", lautet das Thema der Sendung heute. Denn kurz vor ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg hat sich die Ampel-Regierung beim Streitthema Kindergrundsicherung geeinigt. Aber: Hat die Ampel nur sich selbst gerettet oder hilft der Last-Minute-Kompromiss auch armen Familien? Was stärkt die Aufstiegschancen benachteiligter Kinder: Mehr Geld direkt aufs Konto der Eltern oder für eine bessere Förderung in Schulen und Kitas? Diese Fragen wollen Moderator Louis Klamroth und Gäste besprechen.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt heute zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Berlin, kann auch hier in der Mediathek als kostenloser Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer schon vor der Sendung kommentieren und Fragen stellen können, ist ebenfalls auf der Seite zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Klamroth ist mit seiner Sendung in einer Reihe mit anderen wichtigen TV-Talkerin wie Markus Lanz (der am Dienstag aus der Sommerpause zurückkehrt) oder Anne Will. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben". Privat ist Moderator Louis Klamroth mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert.