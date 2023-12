Bei Hart aber fair sprechen die Gäste am Montag (11.12.) über das Krisenjahr 2023 - und die militärischen Konflikte. Wer ist zu Gast bei Louis Klamroth? Wann läuft die Sendung im Ersten? Hier alle Infos.

Hart aber fair ist am 11.12. wieder auf Sendung und die Gäste sprechen mit Moderator Louis Klamroth an diesem Abend über das Krisenjahr 2023. Wer ist mit dabei? Hier der Überblick über die aktuelle Sendung.

Hart aber fair-Gäste am Montag, 11. Dezember

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion)

Carlo Masala (Sicherheitsexperte, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr, Autor „Bedingt abwehrbereit“)

Gerhart Baum (FDP, ehemaliger Bundesinnenminister und Rechtsanwalt)

Katrin Eigendorf (Kriegsberichterstatterin, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF)

Markus Feldenkirchen (Autor und Journalist, Redakteur im Hauptstadtbüro des SPIEGEL)

Das ist das Thema bei Hart aber fair am 11. Dezember

"2023 – ein Jahr, das uns das Fürchten lehrt" ist die Sendung überschrieben. Denn tatsächlich: Ukrainekrieg, Hamas-Terror – 2023 war für viele Menschen ein Jahr des Schreckens. Und in Deutschland: Dauerchaos bei der Ampel. Leben wir in einer Welt von Krieg und Unordnung? Wird auch Deutschland immer schwerer regierbar? Was kommt noch - und was gibt Grund zur Hoffnung? Diese Fragen wollen Moderator und Experten in der Sendung besprechen.

Wann läuft Hart aber fair im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Live-Sendung am Montag, 11. Dezember, läuft zur gewohnten Zeit um 21 Uhr. Sie wird parallel dazu in der ARD-Mediathek zu streamen sein.

Gibt es zur Sendung heute auch ein Gästebuch?

Ja, Interessierte können - auch schon vorab - hier im Gästebuch von Hart aber fair ihre Meinung abgeben. Ebenfalls auf der Seite gibt es nach der Sendung den Faktencheck.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".