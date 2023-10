Vampir, Hexe oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Das sind 2023 die Kostüm-Trends für Halloween in Deutschland.

Um in der schaurigsten Nacht des Jahres die Geister der Dunkelheit stilvoll zu begrüßen, schlüpfen viele Partygänger an Halloween in fantasievolle Verkleidungen. Doch was ist an Halloween 2023 in Deutschland besonders angesagt? Die Trends für Halloweenkostüme 2023 in Deutschland zeichnen sich durch eine breite Palette von Einflüssen aus. Vor allem die Popkultur ist 2023 ein starker Impulsgeber für die Kostümwahl. Hoch im Kurs stehen Namen wie Taylor Swift, bestätigen verschiedene Quellen. Mit ihrer Beziehung zum NFL-Spieler Travis Kelce beherrscht die Popsängerin derzeit die Schlagzeilen der Boulevard-Medien.

Wednesday Addams- und Barbie-Verkleidungen an Halloween 2023 in Deutschland

Doch nicht nur real existierende Persönlichkeiten dienen als Vorlage für Halloween-Kostüme. Auch fiktive Figuren aus Serien oder aus Filmen finden sich in den Verkleidungen wieder. Nach dem bahnbrechendem Erfolg der Netflix-Serie "Wednesday" kommt an Halloween 2023 kaum einer am Look der Hauptfigur Wednesday Addams vorbei.

Die Netflix-Serie "Wednesday" feierte 2022 einen riesigen Erfolg und dürfte sicher vielen als Inspiration für ihre Halloween-Kostüme dienen. IMAGO / Everett Collection

Und auch der Hype zum Greta Gerwigs "Barbie" schlägt sich an Halloween nieder. In den dunklen Stunden des 31. Oktober darf es also ruhig quietsch-rosa werden. Die passenden Klamotten findet man unter Umständen bei Mama oder Oma im Keller - die grellen Farben der 80er Jahre passen schließlich super zu Barbie. Dazu noch eine blonde Perücke und bunte Accessoires - und fertig ist der Barbie-Look.

Einen wahren Hype löste 2023 der Barbie-Film mit Greta Gerwig aus. IMAGO / Picturelux

Arielle, Game of Thrones und Squid Game inspirieren Halloween-Kostüme 2023

Glitzer, Schimmer und Perlen dürfen auch beim Kostüme einer weiteren Heldin der Leinwand nicht fehlen: Arielle. Die Realverfilmung des Disney-Klassikers war zwar im Kino ein Flop, an Halloween dürfte der Look aber durchaus seine Fans finden.

Die Kostüme aus der Netflix-Serie "Squid Game" sind als Halloween-Kostüme beliebt. picture alliance/dpa/PA Wire | Aaron Chown

Als Halloween-Kostüme punkten konnten in den vergangenen Jahren auch die roten Overalls aus der südkoreanischen Netflix-Serie "Squid Game" oder die Dali-Maske aus der spanischen Netflix-Serie "Haus des Geldes". Fast schon zu den Klassikern gehören mittlerweile Figuren aus beliebten Serien und Filmen wie "Breaking Bad", "Game of Thrones" oder "Scream". In die Reihe der Halloween-Kostüme hat es auch der Horror-Clown aus Stephen Kings Klassiker "Es" geschafft. Bei dieser Verkleidung hält sich der Aufwand in Grenzen: Weißes Make-up, roter Lipliner und Kunstblut reichen für die Clown-Fratze schon aus.

Der Horror-Clown aus Stephen Kings Klassiker "Es" hat es als Maske in viele Kostümläden geschafft. picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Carlos Luján

Halloween 2023: Klassische Verkleidungen mit modernem Touch

Nach wie vor beliebt sind aber auch klassische Halloween-Motive wie Hexen, Geister und Vampire - allerdings mit modernem Touch. Die Kostüme spiegeln so nicht nur den Zeitgeist wieder, mit seiner individuellen Interpretation hebt sich der Träger in der gruseligsten Nacht des Jahres auch von der Masse ab.

Am Ende macht aber wohl die Balance aus Glamour und Grusel, Tradition und moderner Popkultur den Reiz der Halloween-Kostüme aus.