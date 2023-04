Auch in der neuesten Folge von "Germany's Next Topmodel" mussten die Kandidatinnen einige Herausforderungen bewältigen. Für ein Videoshooting schlüpften sie in die Rolle der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe und stellten mit den "Elevator Boys" ihre Tanzkünste unter Beweis. Abschließend mussten die Models noch einen Catwalk der besonderen Art meistern.

Diese Woche stand ein besonderes Video-Shooting an. Die Kandidatinnen verwandelten sich in die Schauspielerin Marilyn Monroe und mussten ihren weltberühmten Song "Diamonds Are a Girl's Best Friend" performen. Dafür mussten die Mädels auch eine Tanz-Choreografie lernen und die Lippen synchron zum Liedtext bewegen. Allein das Tanz-Training war für einige Kandidatinnen eine Herausforderung. Besonders Lara hatte Probleme mit der Choreo. Die 19-Jährige hat keinerlei Tanzerfahrung und fühlte sich überfordert. Bis zwei Uhr nachts habe sie die Schritte noch geübt, sagte die 19-Jährige zu Heidi Klum. Das Üben zahlte sich leider nicht aus. Laras Performance konnte nicht überzeugen.

Überraschende Tanzeinlage

Beim Videodreh bekamen die Kandidatinnen Unterstützung von Social-Media-Stars. Die "Elevator Boys" sind mit TikTok-Clips, die sie in Aufzügen aufgezeichnet haben, berühmt geworden. Zu der Musik des Madonna Songs "Material Girl" kamen die Jungs als Tanzpartner dazu und brachten so die Models aus dem Konzept. Beim Dreh selbst mussten die Kandidatinnen dann eine weitere Herausforderung überstehen. Während der Performance mussten sie eine Treppe hinuntergehen. Das gelang einigen mal mehr, mal weniger elegant. Bei der Tanzeinlage merkte man dann auch einigen Kandidatinnen ihre Nervosität an.

Entscheidung zwischen Coco und Lara

Beim Entscheidungs-Walk mussten die Models Kleider vom Designer Christian Cowan präsentieren. Dabei mussten sie über einen Catwalk der besonderen Art laufen. Eingebaute LED-Lichter zeigten den Kandidatinnen einen bestimmen Weg an, dem sie auf dem Laufsteg folgen sollten. Selbst Heidi Klum hatte damit so ihre Probleme. Nur Selma schaffte es den Lauf fehlerfrei zu absolvieren. Die Entscheidung fiel am Ende zwischen Coco und Lara. Beide konnten weder beim Walk noch beim Videodreh überzeugen. Am Ende musst Lara die Show verlassen.

So hat Heidi Laras Ende bei GNTM 2023 verkündet:

Heidis Einschätzung: "Sie ist wunderschön, aber sie performt nicht"

"Sie ist wunderschön, aber sie performt nicht" Heidis Kritik: "Man hat das Gefühl, dass es dir keine Freude bereitet im Rampenlicht zu stehen. Aber dann frag ich mich, ob ein Job im Scheinwerferlicht der richtige ist für dich." Lara kam beim Videodreh nicht wirklich aus sich heraus und wirkte eher ängstlich und verunsichert.

"Man hat das Gefühl, dass es dir keine Freude bereitet im Rampenlicht zu stehen. Aber dann frag ich mich, ob ein Job im Scheinwerferlicht der richtige ist für dich." Lara kam beim Videodreh nicht wirklich aus sich heraus und wirkte eher ängstlich und verunsichert. Laras Reaktion: "Ich wollte das so unbedingt. Das war mein Traum seit ich ein kleines Mädchen bin", sagte Lara nach der Entscheidung unter Tränen. Der Rauswurf traf sie hart, besonders der Abschied von ihren Mit-Kandidatinnen fiel ihr schwer. Sie seien für sie so etwas wie eine Familie geworden, so die 19-jährige Österreicherin

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Sie sind noch dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Anya (19), Auszubildende aus Berlin

Cassy (23), Tanzlehrerin aus Hamburg

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Leona (19), Groß- und Außenhandelskauffrau aus Großheubach (Unterfranken)

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind ausgeschieden: